Evropski poslanci še vedno zaskrbljeni nad Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

V evropskem parlamentu je pripravljena na sprejetje resolucija o temeljnih svoboščinah in vladavini prava v Sloveniji. Vključuje skrbi in pozive glede pritiska na RTV Slovenija, tožilcev, nove policijske zakonodaje, vladanja z odloki, vzdušja sovražnosti. Resolucijo so uradno predlagale štiri politične skupine: socialisti, liberalni Renew, zeleni in levica. Desnosredinska ljudska stranka (EPP), v kateri je tudi SDS Janeza Janše, je sodelovala pri pripravi besedila in je tudi vplivala na njegovo vsebino. Ni pa se pridružila štirim predlagateljicam.