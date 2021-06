Evropski poslanci za brezplačno testiranje za prehajanje meja

Nekateri slovenski evropski poslanci; Milan Zver (ni med pobudniki), Irena Joveva, Milan Brglez in Ljudmila Novak. FOTO: Roman Šipić

Janez Poklukar, minister za zdravje. FOTO: Uroš Hočevar

Evropski poslanci(oba S&D/SD),(oba Renew/LMŠ) in(EPP/NSi) so na ministra za zdravjenaslovili pobudo, s katero želijo prebivalcem Slovenije omogočiti brezplačne covid teste za prehajanje meja.»Cepljenje je v vseh evropskih državah članicah brezplačno, testiranje pa večinoma zelo drago. Testi, zlasti PCR, so brez napotka zdravnika v večini evropskih držav plačljivi. V Sloveniji se s ceno celo preko 100 evrov uvrščamo med najdražje v Evropi,« so zapisali v predlogu, ki so jo na ministra naslovili na pobudo Fajonove, so sporočili iz njene pisarne.Evropski parlament je prejšnji teden prižgal zeleno luč digitalnim zelenim covidnim potrdilom, pod pogojem, da se zagotovi enakopravnost, sem pa spadajo tudi enakopravne možnosti za potovanja.Uredba o digitalnem covidnem potrdilu določa, da se ta izdajo v elektronski ali papirnati obliki, so brezplačna, enako dostopna vsem in nediskriminatorna, še zlasti za ranljive skupine, kot so invalidi in starejši. Imetnik bo z njimi izkazoval, da je ali cepljen proti covidu, ali je covid prebolel ali pa ima negativen test na okužbo z novim koronavirusom.Glavni namen uvedenega evropskega digitalnega potrdila je lajšanje prostega gibanja v Evropski uniji med pandemijo in s tem uresničevanje ene izmed temeljnih pravic EU, to je pravice do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, kar izhaja iz pogodb EU in listine temeljnih pravic EU, so zapisali.Kot so navedli, je bilo po uradnih podatkih NIJZ z dvema odmerkoma do vključno 13. junija cepljenih 26,1 odstotka Slovencev. Turistična sezona je pred vrati, glede na podatek, da se večina državljanov še ni imela možnosti cepiti in da zadostna imunost večinoma nastopi več tednov po drugem odmerku, pa se bodo morali številni, če bodo želeli potovati, zanesti na negativen test.Evropska komisija je za pomoč državam članicam pri nabavi hitrih antigenskih testov mobilizirala 100 milijonov evrov. Po potrebi pa lahko v ta namen mobilizira še dodatnih 100 milijonov evrov.Evropski poslanci so zato ministra pozvali, da iz teh sredstev zagotovi zadostno vsoto za uvedbo brezplačnih PCR in hitrih antigenskih testov, in sicer vsaj enkrat na teden za vsakega prebivalca Slovenije. »S tem ne bomo zagotovili zgolj popolne enakopravnosti in enake obravnave različnih digitalnih covidnih potrdil, pač pa bomo bistveno olajšali življenje vseh prebivalcev Slovenije,« so zapisali v pobudi.