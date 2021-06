Ob nižanju števila okužb znova bolj izpostavljeno iskanje stikov

Dva epidemiološka stebra in trije tiri

Z umirjanjem epidemije, nižanjem dnevnih številk novookuženih in hospitaliziranih v mreži slovenskih bolnišnic se znova vrača intenzivnejši angažma epidemiologov in njihovih sodelavcev pri iskanju stikov konkretnih okuženih. To je bilo v času visokih dnevnih številk okužb pretežno v ozadju.v. d. predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ, je predstavil nekaj novosti v okviru protokola iskanja visokorizičnih stikov v Sloveniji, ki veljajo od danes. Verjame, da je iskanje znova bolj relevantno, saj se številke nižajo, že takoj pa je poudaril, da za cepljene osebe iskanja morebitnih rizičnih stikov in odmerjanja karanten ne bo več.Iskanje visokorizičnih stikov sodeč po njegovih besedah stoji na dveh stebrih. Prvega predstavlja prostovoljna želja ljudi po sodelovanju z epidemiologi, drugega pa hitrost obravnave: stiki morajo biti obveščeni v okviru 48 ur. Prav hitrost je najbolj relevantna. Tudi če jim ne uspe najti vseh stikov, je mogoče epidemijo z ustrezno hitrostjo nadzorovati.Aktualen protokol iskanja stikov bo sicer temeljil na treh tirih. Prvi ostaja aplikacija #Ostanizdrav, ki je po Fafanglovi oceni tudi najbolj učinkovita. Drugi je, da okuženi sam obvesti svoje stike, kar seveda lahko naredi, tudi če zavrača sodelovanje z NIJZ in epidemiološko službo. Tretji način ostajajo pogovori z epidemiološko službo; v okviru teh bodo lahko preverjali, ali so resnično bili v visokorizičnih stikih, čemur sledi desetdnevna karantena.Fafangel je poudaril, da bodo ta tri orodja uspešna le toliko, kolikor bodo ljudje pripravljeni sodelovati. Za iskanje stikov bo sicer dnevno angažiranih okoli 70 do sto oseb. Koliko stikov jim bo uspelo obdelati in koliko ne, bodo sodeč po Fafanglovi napovedi objavljali vsak teden.