Fajonove padec ni presenetil, kako enotni so poslanci SD?

Na točki, ko je stranka, ki jo vodi, doživela zgodovinsko nizko javnomnenjsko podporo in ko se marsikdo sprašuje, ali si bodo sploh lahko še opomogli, smo za komentar rezultatov ankete, ki jo je opravila Mediana, prosili predsednico SD Tanjo Fajon.

Padec javnomnenjske podpore je bil očitno pričakovan, saj Tanja Fajon ob naši prošnji za komentar rezultatov odgovarja, da je ni presenetil. »Socialni demokrati od nakupa stavbe na Litijski cesti doživljamo velike pritiske. Najtežje, odkar vodim stranko. Obtožbe na račun oškodovanja javnega denarja, domnevnih osebnih interesov je zelo veliko. To so vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Tudi jaz jih želim. In ki zahtevajo odgovornost vseh vpletenih na politični in krivdni ravni. Kdorkoli je pri tem nakupu ravnal narobe, v nasprotju z največjo skrbnostjo in zakonitostjo, mora za to odgovarjati,« pravi predsednica SD. Danes se bo na konferenci stranke, na kateri se bodo sestali vodstvo stranke, poslanska skupina in predstavniki terena, kot je bilo pričakovano, soočila s številnimi kritikami.

»Socialni demokrati se bomo na konferenci popoldne odkrito pogovorili o vsem, tudi nezadovoljstvu do vodstva. Je prav in potrebno. Ne izogibam se kritikam. S tem, ko sem sprejela odgovornost, da vodim stranko, nisem postala predsednica samo za mirne čase.« Tanja Fajon še poudarja, da nikoli ni trdila, da se je kot predsednica stranke vedno odločila pravilno, da pa z vso iskrenostjo lahko pove, da se je odločala in se vedno bo skladno z vrednotami stranke. »In da sem in bom delala pošteno, transparentno in za ljudi,« sklene komentar predsednica SD.

O nujnosti samorefleksije in pogovoru, kako naprej, je že pred časom pozval vodja poslanske skupine Jani Prednik.

Pred današnjo konferenco stranke na vprašanje, ali je poslanska skupina, ki jo vodi, enotna Prednik odgovarja, da je, tako kot je bila enotna glede politične usode Dominike Švarc Pipan.

»V poslanski skupini SD se vseskozi odkrito in odprto pogovarjamo, kritična misel je del takšnih pogovorov. Kot vodja poslanske skupine ocenjujem, da so pogovori nujni, če želimo spreminjati stvari na bolje. Zato danes pričakujem, da bo konferenca stranke odprla vsa vprašanja, ki te dni visijo v zraku in na podlagi odkritega pogovora začrtala smer naprej. To je bilo in sem prepričan da ostaja bistvo dela in sprejemanja odločitev naše stranke," je pred današnjim pogovorom Prednik povedal za Delo.