Fauci vesel prihoda nove ameriške administracije

Ključni poudarki Uvedba nove evropske kategorije najbolj tveganih epidemioloških območij.

Za 12 ur v Slovenijo brez karantene.

Na Nizozemskem uvedli policijsko uro.



7.45 Nizozemski parlament potrdil uvedbo policijske ure zaradi covida

7.40 Fauci izrazil olajšanje zaradi nastopa nove ameriške vlade

7.40 V Slovenijo od danes mogoč vstop brez karantene za 12 ur zaradi vzdrževalnih del

7.30 Von der Leynova: Na »temno rdečih« pandemičnih območjih naj bodo nenujna potovanja močno odsvetovana

Nizozemski parlament je v četrtek potrdil uvedbo policijske ure, katere namen je zajezitev širjenja novega koronavirusa. Uvedbo nočne omejitve gibanja, ki bo v veljavi do 19. februarja, so podprle stranke vladajoče koalicije in več opozicijskih strank. Policijska ura med 21. uro zvečer in in 4.30 zjutraj bo prvič začela veljati v soboto zvečer. Za kršitelje je predvidena globa v višini 95 evrov.Direktor ameriškega inštituta za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravjeje v četrtek na novinarski konferenci Bele hiše izrazil olajšanje, ker nova ameriška vlada ne skuša utišati znanosti v spopadu s pandemijo covida-19 in se tako lahko osredotoči na znanost brez strahu pred posledicami.Bivši ameriški predsednikje zmanjševal nevarnost pandemije ter skušal prikriti neprijetno resnico o davku pandemije. Fauci je zaradi javnega nasprotovanja Trumpovim izjavam izgubil možnost sodelovanja na novinarskih konferencah Trumpove delovne skupine za boj proti koronavirusu. Bela hiša se je iz strokovnjaka za nalezljive bolezni norčevala, Trump pa je bil tik pred tem, da ga odpusti.Ameriški predsednikje Faucija imenoval za svojega glavnega zdravstvenega svetovalca in Fauci se v novi vlogi počuti bolj sproščeno. Na novinarski konferenci Trumpa ni omenjal, ko je dejal, da mu je bilo pod prejšnjo vlado pogosto neprijetno. Še posebej, ko se je promoviralo nepreverjena zdravila, zavračalo nasvete glede mask in socialne distance ter znanstvena dejstva.V Slovenijo bo od danes mogoč vstop brez obvezne karantene državljanom članic Evropske unije ali schengenskega območja za vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču v Sloveniji. Državo bodo sicer morali zapustiti v 12 urah po prehodu meje. Vlada je odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 spremenila v sredo in med izjeme dodala tudi lastnike objektov in zemljišč v Sloveniji.Vstop v Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost novega koronavirusa bo tako poslej mogoč za vse državljane članic EU ali schengenskega območja, ki prihajajo iz katere od teh držav, da bodo v Sloveniji lahko opravljali varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje. Čez mejo pa se bodo morali vrniti v 12 urah.Že od prejšnjega tedna je vstop v Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa možen za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehajajo mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem delu.Resnost razmer ob pojavu novih sevov virusa terja natančnejšo opredelitev najbolj tveganih predelov v EU, zato Evropska komisija predlaga uvedbo nove kategorije »temno rdečih« območij, kjer naj bi bila vsa nenujna potovanja močno odsvetovana, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen po virtualnem vrhu EU.Komisija bo predlog za uvedbo nove kategorije najbolj tveganih epidemioloških območij podrobneje predstavila v ponedeljek, je napovedala von der Leynova. Ta oznaka lahko pomeni obvezno testiranje pred odhodom oziroma karanteno ob prihodu. Poleg tega pa bi morala biti vsa nenujna potovanja močno odsvetovana, je poudarila.Voditelji članic EU so se sicer danes strinjali, da pojav novih sevov virusa terja ohranitev ali okrepitev omejitvenih ukrepov, vključno z možnostjo omejitve nenujnih potovanj, okrepitev genomskega sekvenciranja za lažje prepoznavanje in spremljanje mutacij virusa ter pospešitev cepljenja, pa je po vrhu povzel predsednik Evropskega sveta Charles Michel.