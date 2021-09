Favorit je sedanji župan,njegov izzivalec pa ima slovensko podporo

V nadaljevanju preberite:



Med osrednjimi predvolilnimi temami v Trstu je prihodnost starega pristanišča, kjer nastajajo nove turistične vsebine.

Lokalne volitve v občini Trst bodo v nedeljo in ponedeljek, 3. in 4. oktobra, na njih se bo pomerilo deset kandidatov za župana in 21 občinskih list. Dosedanji župan, ki predstavlja desni politični pol, velja za favorita, njegov najresnejši izzivalec pa je, podpredsednik deželnega sveta v Furlaniji - Julijski krajini in nekdanji italijanski senator Demokratske stranke. Ta uživa tudi največ slovenske podpore.»Med županskimi kandidati resda ni Slovencev, zato pa jih je veliko med kandidati za občinske in rajonske svete. Večinoma so seveda na listah politične levice,« pravi, novinar Primorskega dnevnika iz Trsta. Stranka Slovenska skupnost, ki predstavlja slovensko manjšino v Italiji, se je letos odrekla preteklemu partnerstvu z Demokrati in se skupaj s še tremi manjšimi strankami povezala v listo TS 21-26, za župana pa je kljub temu podprla Francesca Russa kot predstavnika leve sredine.»Roberto Dipiazza se tokrat bojuje za svoj četrti županski mandat, njegov izzivalec Francesco Russo pa poudarja nov pristop in obljublja nove razvojne priložnosti. Poleg tega leva sredina, v nasprotju z desnico, v svojem programu nagovarja tudi Slovence,« pojasni sogovornik.Med osrednjimi predvolilnimi temami v Trstu je sicer prihodnost starega tržaškega pristanišča, ki bi z umestitvijo novih turističnih in drugih vsebin lahko predstavljalo velik zagon lokalnemu gospodarstvu. »Nenapovedano se je med predvolilnimi temami znašlo tudi vprašanje varnosti. Gre za posledico nedavnih strelskih obračunov med tolpami v mestu. To je tokrat načela levica, kot očitek županu, četudi gre za vsebino, ki spada v tradicionalno domeno desnice,« še omeni Fonda.Po besedah, italijanske senatorice slovenskega rodu, so tržaške lokalne volitve zelo pomembne za Slovence v Italiji. Gre za največje središče odločanja, kjer živijo pripadniki slovenske manjšine, zato je njihov glas pri upravljanju skupnih zadev – predvsem takih, kjer so posredi njihovi interesi – ključna.Precej prahu pa med tržaško volilno kampanjo dviga kandidat za župana gibanja 3V, ki je nasprotnik cepljenja in nošenja mask. Zapletel se je tudi v nasilni obračun s karabinjerji, zato so ga aretirali, pozneje pa so mu odredili hišni pripor. Rossija je nato sodnik spustil na prostost, sojenje pa naj bi nadaljevali po volitvah. Le nekaj ur pozneje je županski kandidat že prisostvoval novemu incidentu. Skupina njegovih somišljenikov je vdrla v enega od tržaških otroških vrtcev, kjer so pomagali enemu od staršev – ta ni imel covidnega potrdila (»green pass«) –, da je kljub nasprotovanju vrtčevskega osebja in v nasprotju s pravili – prevzel svojega otroka. V Italiji, kjer je tako kot v Sloveniji veliko protestov proti pogoju PCT, si sicer obetajo, da bodo prihodnji mesec dosegli 90-odstotno precepljenost med starejšimi od 12 let.