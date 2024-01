Fides in vlada bosta po pričakovanjih nadaljevala pogajanja

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ter vladna stran bosta danes po pričakovanjih nadaljevala pogajanja, ki sta jih po torkovi opozorilni stavki sindikata začela v sredo. Danes je sicer zadnji delovni dan pred ponedeljkom, ko Fides napoveduje začetek stavke do preklica. Sindikat se je pripravljen pogajati tudi med vikendom.

Sindikat Fides je stavko napovedal 18. decembra lani, kot glavni razlog pa izpostavil neuresničitev vladnih zavez iz že podpisanih sporazumov. Gre za zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zdravnikov, medicinskih sester in ostalih zdravstvenih sodelavcev, delu in zahtevnosti zdravstvenih poklicev pa naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko.

Zdravniki in zobozdravniki so zato v torek opozorilno stavkali, za ponedeljek pa je napovedano nadaljevanje stavke, ki bo trajala do preklica.

Pogajanja med vladno stranjo in sindikatom so se začela v sredo, Fides pa je vse od takrat poudarjal, da od vlade pričakuje protipredlog aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. V Fidesu namreč s svojimi predlogi aneksov med drugim predlagajo odpravo plačnih nesorazmerij med starejšimi in mlajšimi zdravniki.

Glede na izjave predstavnikov obeh strani gre sklepati, da vlada in Fides doslej še nista bistveno zbližala svojih stališč.