Fides: koalicijska pogodba ne bo ustavila razkroja zdravstva

Povsem jasno je, da koalicijska pogodba kot skupek želja in visokoletečih ter očitno med bodočo koalicijo tudi še neusklajenih ciljev ne bo zaustavila nadaljnjega razkroja javnega zdravstva, je po današnji seji sporočil glavni odbor Fidesa. Pričakuje, da bo po prvih potezah ministra in določitvi prioritet jasno, v katero smer gre naš javni zdravstveni sistem.

»Ob že tako slabem stanju v javnem zdravstvu in javnih obljubah državljanom po dostopnem in učinkovitem javnem zdravstvenem sistemu, ki so bile nagrajene s podporo na volitvah,« še navajajo v Fidesu, »bi pričakovali, da bomo od bodočega ministra za zdravje in podpredsednika vlade slišali konkretne operativne rešitve, kako v javnem zdravstvenem sistemu obdržati in vanj privabiti dodatne zdravnike, ki so kot odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti nenadomestljiv člen pri ustrezni oskrbi bolnikov, razvoju medicine ter napovedanem reševanju zaostankov obravnav po koncu epidemije.« Spomnimo, da je najverjetnejši kandidat za mesto ministra za zdravje ortoped Danijel Bešič Loredan.

Brez trdnih temeljev javnega zdravstvenega sistema z možnostjo konkurenčnega nagrajevanja zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih ter brez ureditve nagrajevanja vodstvenih kadrov, odgovornih za realizacijo programov in porabo sredstev, se bo po njihovem razgradnja javnega zdravstva neizogibno nadaljevala v smeri privatizacije in koncesionarstva.

Brez takojšnjih sistemskih ukrepov na področju nagrajevanja v javnem zdravstvenem sistemu zaposlenih zdravnikov je zanje utopično tudi obljubljeno interventno reševanje zaostankov iz naslova epidemije; prav tako tudi reševanje dostopnosti do zdravnika na primarni ravni, ki ostaja izvedbeno nekonkretizirana želja, zapisana v koalicijski pogodbi.

Brez korenitih sprememb nagrajevanja čudežev ne bo

Primanjkljaj zdravnikov daje v primerjavi s povprečjem EU nazorno sliko kadrovskih zmogljivosti, menijo v Fidesu, zato brez korenitih sprememb v sistemu nagrajevanja čudežev ni mogoče pričakovati. »V kolikor želimo državljankam in državljanom zagotoviti dostopno in učinkovito javno zdravstvo, je treba z ustreznim nagrajevanjem in pogoji dela, ki bodo konkurenčni tujini in zasebnim izvajalcem, zdravnike obdržati, v javne zdravstvene zavode pa privabiti sveže sile,« sporočajo.

Za koalicijsko pogodbo so mnenja, da podpira cilj pravičnega plačila ter nagrajevanje motivacije in rezultatov dela in da kaže na pomemben miselni preskok urejanja nagrajevanja zaposlenih v zdravstvu. Opozarjajo pa tudi na togo trenutno plačno ureditev, ki da jo pooseblja zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Časovnica iskanja rešitev nagrajevanja zdravnic in zdravnikov, ki jo je napovedal bodoči minister, po mnenju Fidesa ni dobra popotnica za javni zdravstveni sistem, kajti po njihovem se tudi bodoči minister zaveda, da jih prva resna preizkušnja najverjetneje čaka že jeseni. »Možni načini spremembe plačne ureditve so že zdavnaj preigrani, v preteklem letu smo z delovno skupino ministrstva za zdravje pripravili predlog novega zakona o plačah v zdravstvu, zato ob izkazani volji, spremeniti stvari na bolje, ni treba še leto in pol pregovarjati možne rešitve,« še navajajo.

V Fidesu sicer pozdravljajo vse rešitve, ki se nanašajo na celovite spremembe plačnega sistema za vse zaposlene v zdravstvu in pričakujejo, da se bodo z bodočim podpredsednikom vlade in ministrom za zdravje lahko srečali še takoj po uradnem imenovanju.