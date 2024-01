Fides proti vladi, pacienti proti Fidesu

Do danes vlada ni začela pogajanj s sindikatom Fides, zato zdravniki niso imeli nobenega razloga več, da bi stavko, ki bi jo lahko rešili z dialogom, še četrtič preklicali. Zdravniki bodo zato jutri izvajali manj storitev, na Prešernovem trgu pa bodo ob 18. uri svoj drugi protest izrazili pacienti.

Kot pred enim letom bo stavka pacientov odgovor na stavko sindikata Fides, katerega edini cilj je – po mnenju organizatorjev stavke – Civilne iniciative Glas ljudstva, izločitev zdravnikov iz javnega plačnega sistema in zvišanje plač starejšim zdravnikov, ki zase zahtevajo celo nov plačni razred. »Vse to, čeprav se je povprečna plača zdravnikom v letu 2023 rekordno zvišala za kar 1000 evrov [po naših podatkih za okoli 700 evrov bruto z vsemi dodatki], medtem ko so se čakalne vrste podaljšale, število ljudi brez zdravnika pa povečalo,« navajajo in dodajo, da dvig plač očitno ne bo rešil nobenega izmed problemov zavarovancev in da poskuša majhna skupinica na čelu sindikata Fides pacientke in paciente spet uporabiti kot talce pri političnem izsiljevanju vlade, v kar ne bodo privolili. »Kot že vedno do zdaj cilj Fidesove stavke ni skrb za paciente, ampak zgolj politična destabilizacija vlade in dvig plač prav tistim zdravnikom, ki že zdaj vsak mesec zasedajo najmanj 40 mest na lestvici 50 najbolje plačanih javnih uslužbencev, zato smo prepričani, da je njihova napovedana stavka neutemeljena, nelegitimna in neetična.«

Poziv vlade k preklicu stavke

V Fidesu odgovornost za nastale razmere pripisujejo izključno vladi, saj ni uresničila zavez iz sporazumov, ki jih je sama podpisala. Tako še vedno ostajajo zgolj pri fantomskem zdravstvenem plačnem stebru, brez vsebin in nujnih rešitev. V Fidesu so zatrdili, da si stavke ne želijo, in menijo, da je nepotrebna, ker so stavkovne zahteve rešljive. Vse do zadnjega so vlado pozivali k pogajanjem, a se ta ni odzvala, zato bo jutri stavka izvedena. Vlada je šele na današnji dopisni seji – sporočilo je prišlo pozno zvečer – določila vladno pogajalsko skupino in sprejela izhodišča za pogajanja. Pogajalsko skupino bo vodil Mirko Stopar, višji sekretar z ministrstva za javno upravo. Za njegovega namestnika je imenovan državni sekretar na ministrstvu za zdravje, Denis Kordež, preostali člani pa so predstavniki ministrstva za finance in ministrstva za zdravje.

Pogajanja bo na vladni strani vodil Mirko Stopar, nekdanji generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvo za zdravje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prvi mož Fidesa Damjan Polh je včeraj poudaril, da gre za stavko proti vladi, ki v letu in pol ni naredila prav nič za to, da bi javni zdravstveni sistem imel neko perspektivo v tej državi.

Vlada verjame, da je le v dialogu z zdravniki in zobozdravniki v okviru enotnega plačnega sistema javnega sektorja mogoče vzpostaviti sistem, ki bo ustrezno odgovarjal na današnje izzive. Zato sindikat Fides vnovič vabi k dialogu in ga poziva, da v interesu pacientov napovedano stavko prekliče.

Potek stavke

Stavka bo potekala jutri od 7. do 21. ure. V obeh slovenskih kliničnih centrih bodo zdravniki izvajali vse tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. Hkrati bodo izvajali vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Delo bo v UKC Maribor organizirano tako, da bo zagotovljena čim manj motena oskrba bolnikov, saj se kot javni zavod zavedajo, da opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena in da so tu zaradi bolnikov. Ambulantni pregledi in operativni posegi bodo pri njih večinoma potekali normalno, v posameznih primerih bodo pacienti obveščeni o odpovedi in novih terminih.

V UKC Ljubljana je bilo odpovedi terminov zaradi stavke po včerajšnjih podatkih zelo malo: približno 40 od 2800 pregledov na dan, v kar niso vključene diagnostične storitve. »Pacienti so bili o tem obveščeni in so že ali še bodo prejeli nov termin.«

Tudi iz ljubljanskega zdravstvenega doma sporočajo, da bodo ambulante zdravnikov, ki se bodo pridružili stavki, o morebitnih odpovedih pregledov paciente obvestili, iz dosedanjih izkušenj pa odpovedi terminov večinoma ni bilo. Pacientom, katerih obravnava ni nujna, sicer predlagajo, naj poiščejo storitev v ambulanti v prihodnjih dneh.