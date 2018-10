Finančni učinek potrjenih vladnih izhodišč neznan

Vladno stran bodo zastopali pogajalci:



- direktor direktorata za javni sektor Peter Pogačar (vodja)

- glavna inšpektorica inšpektorata za javni sektor Lidija Apohal Vučković (namestnica)

- državni sekretar v kabinetu premiera Vojmir Urlep,

- nekdanja ministrica za delo Anja Kopač Mrak,

- državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec,

- vodja sektorja za splošne zadeve v generalnem sekretariatu vlade Mojca Ramšak Pešec

- Štefka Korade Purg in Branko Vidič z ministrstva za javno upravo

- v. d. direktorja urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle

Ministri so danes na dopisni seji potrdili izhodišča za pogajanja s sindikati javnega sektorja, ki jih je danes objavila vlada, pod njimi pa je podpisan minister za javno upravo. Več bo znanega ob 16. uri, ko bo stopil pred medije.Sindikati so že takoj ob nastopu nove vlade odmrznili stavkovne aktivnosti, vse odtlej pa čakajo, da z vladno stranjo sedejo za pogajalsko mizo.Pri pripravi izhodišč je ta upoštevala, kar so se dogovorili z njeno predhodnico, saj med drugim predlaga povišanje uvrstitev delovnih mest in odpravo določenih anomalij, ki pa ne bodo porušila obstoječih notranjim razmerij med primerljivimi delovnimi mesti. Prav tako nameravajo izničiti zaostanek rasti plač pri določenih dejavnostih, pri čemer imajo v mislih vzgojo in izobraževanje.Koliko denarja so v to pripravljeni vložiti, ni znano, vendar se bo moral znesek gibati znotraj fiskalnega pravila, so zapisali na vladi. Vlada Mira Cerarja je sindikalni strani pred premierovim odstopom ponudila 306 milijonov evrov – vse zahteve naj bi takrat znašale 991 milijonov – vendar bi jih sprostili postopoma, v treh letih.Poleg splošnega povišanja plač, z izjemo funkcionarjev, direktorjev in zdravnikov, ki so povišice že prejeli, vlada predvideva še nadaljnji zamik pri izplačevanju delovne uspešnosti v leto 2019 ter zamik napredovanj do prvega decembra prihodnje leto. S tem bi državni blagajni prihranili 230 milijonov evrov.Ker policijski sindikati vztrajajo pri svoji stavkovni zahtevi, da bi morala njihova delovna mesta in nazivi ovrednotiti višje od drugih primerljivih poklicnih skupin oziroma pooblaščenih uradnih oseb, med katere sodijo pazniki, cariniki in vojaki, bo vlada prosila za neodvisno analizo primerljvosti delovnih mest. Potem bo ugotovila, ali med skupinami obstajajo utemeljeni razlogi za različno vrednotenje njihovega dela.Pogajanja med vlado in sindikati se bodo pričela pojutrišnjem.