FOTO: Dobrodelni nogomet za mir v Ukrajini

Športna dvorana Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole v Ljubljani je bila prizorišče nogometnega turnirja za mir, kjer so v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije zbirali denarna sredstva za pomoč ukrajinskim beguncem v Sloveniji in žrtvam ruske agresije v Ukrajini.

»Od začetka vojne smo se diplomati v Sloveniji dogovarjali za dobrodelno akcijo. Dobili smo namig, da bi bilo to najbolje storiti s športnim dogodkom, ki bo vzbudil pozornost v javnosti, saj ste Slovenci narod, ki obožuje šport. Tudi diplomati v Ljubljani vsak četrtek rekreativno igramo nogomet, zato smo prišli na idejo za ta turnir. Hvaležni smo za vso pomoč in sodelovanje. Uspelo nam je,« je povedal pobudnik akcije, romunski veleposlanik Anton Niculescu.

Z leve: ukrajinski veleposlanik Mihajlo F. Brodovič, predstavnik Acer Vasilis Papandreou, predstavnica Evropske unije Jerneja Jug Jerše, francoska veleposlanica Florence Ferrari in romunski veleposlanik Anton Niculescu. FOTO: Jure Eržen

Udeleženci so ob turnirju zbirali prostovoljne prispevke Zvezi prijateljev mladine Slovenije za pomoč ukrajinskim begunkam in beguncem. S prispevki bo možno pomagati do vključo 8. aprila 2022. K izvedbi tekmovanja sta velik delež prispevala Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana in predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, ki jo vodi dr. Jerneja Jug Jerše. Turnir je spremljal tudi veleposlanik Ukajine v Sloveniji Mihajlo F. Brodovič.

Ob humanitarni noti je bilo nadvse zanimivo tudi na parketu. Novinarska reprezentanca Slovenije je osvojila prvo mesto, v finalu je premagala moštvo gostiteljev, ki so jo sestavljali profesorji in dijaki Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole. V tekmi za tretje mesto je ekipa diplomatov premagala selekcijo predstavnikov Evropske unije in Acer (Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev).

Donacije za Ukrajino je mogoče prispevati na dva načina.

NAKAZILO NA TRR:

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Dimičeva ulica 9, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, EU

Stevilka računa: SI56 0310 6100 1018 757 - SKB banka

Sklic: 00 245019-2

Koda namena: CHAR

Namen: Pro Peace Tournament / Turnir za Ukrajino

SMS: Pošljite sporočilo SMS na številko 1919 s ključno no besedo DARILO5 in prispevali boste 5,00 EUR