Freedom House: Slovenija lani z največjim nazadovanjem demokracije

Ameriška nevladna organizacija Freedom House, ki meri stopnjo svobode in demokracije po svetu, v najnovejšem letnem poročilu o državah v tranziciji opozarja, da demokracija v regiji, ki zajema območje od srednje Evrope do srednje Azije, nazaduje že 18. leto zapored. Za Slovenijo pa ugotavlja, da je zabeležila največji upad demokracije.

Organizacija v danes objavljenem poročilu o demokratičnosti v državah v tranziciji opozarja, da demokracija hitro izgublja moč v primerjavi z avtoritarizmom v regiji. Lani je prvič v 21. stoletju v tej regiji prevladovala oblika vladavine, ki ga organizacija imenuje »hibridni režim«, ki združuje elemente demokracije in avtokracije.

Poročilo z naslovom Narodi v tranziciji 2022: Od demokratičnega nazadovanja do avtoritarne agresije med drugim izpostavlja, da regionalni avtokrati izkoriščajo nestabilnost in širijo moč iz srednje Evrope v srednjo Azijo.

Kot enega ključnih poudarkov poročila navaja, da demokracija v regiji nazaduje že 18. leto zapored. Agresivna vojna ruskega predsednika Vladimirja Putina proti Ukrajini bi lahko pospešila protidemokratični trend po Evropi in Evraziji, opozarjajo pri Freedom House.

Poročilo omenja Slovenijo kot državo, ki je lani zabeležila največji upad demokracije. Vlada premiera Janeza Janše je v zadnjem letu zatirala svobodo medijev, spodkopala zaupanje javnosti v sodstvo in ohromila parlament, navaja poročilo, ki ob tem spomni, da je bila Slovenija dolgo časa po dosežkih med boljšimi. Janševa vlada je med drugim izvedla znaten politični in finančni pritisk na organizacije civilne družbe, javne medijske storitve, sodstvo in evropsko javno tožilstvo, še piše v poročilu.

Slovenija je sicer omenjena med šesterico držav, ki so še vedno označene kot »konsolidirane demokracije«, pri čemer se je njihovo število v zadnjih 18 letih zmanjšalo za dve. Ob Sloveniji so omenjene še Češka, Estonija, Latvija, Litva in Slovaška. A tudi v teh državah, ki so članice Nata in EU, so učinki iliberalizma in korupcije v letu 2021 privedli do poslabšanja položaja na področju demokracije, opozarja Freedom House.