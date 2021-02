Furs bo danes nakazal pomoč v skupni višini 37 milijonov

Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) bo danes nakazala mesečni temeljni dohodek in delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za letošnji januar. Skupaj gre za skoraj 37 milijonov evrov nakazil, so sporočili s Fursa.Mesečni temeljni dohodek bo prejelo več kot 32.000 upravičencev v skupni višini 36 milijonov evrov, izgubljeni dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 1400 zavezancev v skupnem znesku skoraj 750.000 evrov.Vlada je 23. decembra lani s sklepom podaljšala veljavnost ukrepa pridobitve izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka do 31. marca. Omenjeni ukrep se nanaša na samozaposlene osebe, družbenike in kmete, ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra lani do uveljavitve petega protikoronskega zakona (24. oktober lani) in dejavnosti zaradi posledic epidemije covida-19 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije. Če so vlogo vložili do konca januarja za ta mesec, bo na njihovih računih denar danes.Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca pripada tudi od 250 do 750 evrov, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta. Mesečni temeljni dohodek bodo danes prejeli tudi verski uslužbenci, ki so v skladu s sedmim paketom protikoronskih ukrepov zaprosili za ta dohodek za obdobje od oktobra do decembra lani. Vlada je sicer 14. januarja s sklepom podaljšala ukrep do konca marca, so še dodali na Fursu.Temeljni dohodek je v skladu s petim protikoronskim zakonom za samozaposlene določen v višini 1100 evrov mesečno oziroma 400 evrov manj za samozaposlene v kulturi. Za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša izredna pomoč 940 evrov na mesec. Verski uslužbenci lahko medtem v skladu s sedmim protikoronskim zakonom prejmejo po 700 evrov na mesec.