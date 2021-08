Furs preverja, kdo bo vrnil pomoč zaradi covida

V nadaljevanju lahko preberete: Finančna uprava izvaja preglede po podjetjih in preverja, ali bodo morala vračati pomoč zaradi covida-19. Če so bila uspešnejša, kot so predvidevala takrat, ko so zanjo zaprosila, bodo morala pomoč vrniti. Zahteva po hitrem vračanju državne pomoči je za podjetnike, ki jim ni niso uspelo ustvariti ustrezne akumulacije, lahko velika težava. Naša sogovornica je svoje podjetje zagnala tik pred koncem leta 2019 in primerljivih dohodkov, na temelju katerih bi kalkulirala, ali bo upravičena do covid pomoči, ni imela. Zdaj mora vrniti okoli devet tisočakov. SD predlaga, da se covid pomoč pretvoril v dolgoročna investicijska posojila in s tem omogoči malim podjetnikom, da preživijo naslednje mesece. Kaj pravi na to Matej Lahovnik, vodja vladne posvetovalne skupine in kaj gospodarski minister Zdravko Počivalšek?