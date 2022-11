Gasilci bodo z denarjem skrbno ravnali

V nadaljevanju preberite:

»Denar bomo namenili predvsem za nove obleke za gašenje gozdnih požarov, čelade in zamenjavo starih vodnih cevi,« je dejal Tadej Devetak, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Šempeter pri Gorici. Skupaj so od države, donacije ajdovskega podjetnika Iva Boscarola ter denarja, zbranega od drugih podjetij in posameznikov v različnih akcijah, prejeli dobrih 44.000 evrov sredstev.

»Za nas bo ta denar zelo pomemben. Za gasilsko opremo navadno vedno zmanjka, zdaj pa bomo lahko končno kupili novo vozilo, ki bo primerno za gašenje gozdnih požarov in ne bomo odvisni le od starega 'pinzgauerja', vojaškega vozila, ki smo ga sami predelali. Ostalo pa bo še za nove obleke, obutev in drugo opremo, ki jo je treba ves čas obnavljati,« pove Tihomil Pahor, predsednik PGD Kostanjevica. Med požarom, ki je divjal po njihovih krajih, so bili ves čas na nogah in so, kot se posmeje za nazaj, skoraj spali v gasilskem domu.