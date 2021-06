Gasilci zahtevajo resen pristop, sicer bodo podaljšali stavko

Pogajanja z obrambnim ministrstvom so zastala in tudi trenutno ne potekajo. FOTO: Igor Mali/Slovenske novice

Poklicni gasilci so danes začeli dvodnevno opozorilno stavko. Kot je povedal generalni sekretar sindikata, so se stavki pridružile vse gasilske poklicne enote, ki delujejo kot javni zavodi. Stavkovni odbor je tudi že sprejel sklep z zahtevo, naj vlada resno pristopi k pogajanjem, sicer bodo stavko podaljšali.Med stavko po besedah generalnega sekretarja Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Švarca režim dela poteka tako, kot sicer poteka ob nedeljah, kar pomeni, da gasilci ne opravljajo nobenih nenujnih stvari, »razen v primeru intervencij pri naravnih nesrečah, torej požarih«. Vseeno prebivalci po njegovih besedah stavke ne bodo občutili, saj je njihov namen poudariti predvsem razloge za stavko, in ne njenega poteka.Pogajanja z obrambnim ministrstvom so po Švarčevih besedah zastala in tudi trenutno ne potekajo. Nadaljevali naj bi jih prihodnji teden. Še pred tem v sindikatu pričakujejo, da bo vladna pogajalska skupina pridobila poln mandat za pogajanja. »Njihovi izgovori, da za pogajanja nimajo soglasja vlade, so za nas nesprejemljivi in kažejo na nesprejemljiv odnos do poklicnih gasilcev,« je dejal.Kljub temu da vladna pogajalska skupina trdi, da se je pripravljena pogovarjati, v sindikatu opozarjajo, da to ni enako kot pogajanje: »V zadnjem mesecu smo se veliko pogovarjali, a bore malo izpogajali.« Švarc pričakuje, da bosta vlada in resorno ministrstvo izpolnila njihove zahteve, kot so se že dogovorili. Med drugim zahtevajo ureditev položajnega dodatka vodjem gasilske skupine, vodjem gasilske izmene in vodjem oddelka ter sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva.Če vlada ne bo resno pristopila k pogajanjem in uresničevanju zahtev, bo stavkovni odbor po Švarčevih besedah odločal o nadaljnjih aktivnostih, med drugim je »možna tudi napoved daljše stavke, vključno s protestnimi shodi«. Na obrambnem ministrstvu menijo, da stavka ni utemeljena, saj da pogajanja še potekajo.