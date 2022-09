Največji dobavitelj električne energije zvišuje cene

V Gen-I, ki je imel v prvi polovici leta med gospodinjskimi uporabniki 34 odstotni delež, so avgusta dvignili ceno elektrike, prvič po letu 2013. Takrat so napovedali, da cen ne bodo dvigali do konca leta. Avgusta povišana cena je nižja od regulirane cene, ki velja od 1. septembra, to bo Gen-I uskladil 1. januarja 2023.

Regulirana cena kilovatne ure (kWh) elektrike znaša za višjo dnevno tarifno postavko 0,118 evra, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,082 evra in za enotno dnevno tarifno postavko 0,098 evra. Take cene bodo torej od 1. januarja 2023 imeli vsi ponudniki. Na trgu so cene medtem skočile na 0,5 evra na kWh oziroma 500 evrov na megavatno uro (MWh).

Vsi ponudniki medtem čakajo jasno metodologijo vlade ali Evropske komisije, kako bo vlada vračala razliko med tržnimi cenami, ki jih morajo ponudniki vsaj deloma plačevati, in reguliranimi cenami, ki jih ponudniki lahko zaračunajo zaščitenim uporabnikom, med katerimi so gospodinjstva, socialne in zdravstvene ustanove ter mali poslovni uporabniki.

Veliki poslovni uporabniki zakupujejo elektriko po svojih željah in sposobnostih, ponudniki jim lahko le svetujejo. Tudi zato gospodarstvo pričakuje evropsko kapico na cene elektrike in plina.