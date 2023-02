Gen-I ima novo vodstvo

Družba Gen-I ima novo poslovodstvo. Lastnika sta ob izteku enoletnega vodenja družbe na podlagi sodnega imenovanja v upravo s petletnim mandatom za predsednika uprave imenovala Maksa Helbla, dosedanjega direktorja pravnega področja v družbi Gen-I, za člana pa dosedanjo direktorico trgovanja Andrejo Zupan in vodjo službe za upravljanje tveganj Sandija Kavaliča.

V poslovodstvu kot član uprave ostaja predstavnik Gen energije Primož Stropnik, medtem ko se dosedanji predsednik uprave Igor Koprivnikar ter član uprave Andrej Šajn očitno poslavljata.

Kot so sporočili iz družbe, so vsi trije novoimenovani člani uprave že več kot deset let zaposleni v Gen-I in so že doslej aktivno soustvarjali družbo, njene procese in nastop na trgih. Kot nosilci razvoja na svojih področjih delovanja pomembno prispevajo k uspešnemu delovanju družbe ter doseganju izjemnih poslovnih rezultatov in ugleda družbe Gen-I tako v mednarodnem kot v domačem okolju. Odlikujejo jih komplementarna znanja za vodenje družbe skladno s potrebami in izzivi prihajajočega obdobja.