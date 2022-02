Generalni direktor RTV Slovenija »po zaupnico«

S Kolodvorske so sporočili, da je generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough na programski svet, ki odloča o imenovanju in razreševanju vodilnih, naslovil pobudo za izrekanje zaupnice njegovemu vodenju javnega zavoda. A kot kaže izjava predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča, je ob tem sam predlagal tudi objavo novega javnega razpisa za delovno mesto generalnega direktorja. Bo torej odstopil, saj sicer novega javnega razpisa po tolmačenju več naših sogovornikov ni mogoče objaviti?

Na to vprašanje se Grah Whatmough (še) ni odzval. Se je pa že dlje časa špekuliralo, da bi se programski svetniki, ki so blizu koaliciji Janeza Janše in imajo v novem mandatu absolutno večino, lahko odločili za poskus njegove razrešitve. Očitki so se nanašali predvsem na to, da uravnoteževanje RTV Slovenija poteka prepočasi. S to potezo bi jih torej lahko prehitel.

Graha Whatmougha, ki je sodil v krog nekdanje SMC, so sicer pri njegovi izvolitvi lani aprila podprli tudi programski svetniki blizu SDS, NSi in SMC, ki so bili takrat že imenovani. Nov mandat je večina svetnikov nastopila sicer kasneje. »Vodenje tako pomembnega medijskega zavoda v državi, ki je hkrati največji kulturni zavod nacionalnega pomena, ni mogoče brez vašega zaupanja,« je tako starim in novim članom sporočil Grah Whatmough in navedel, da poleg programskih sprememb javni zavod čakajo številni finančni izzivi.

Sejo programskega sveta na to temo je Gregorčič že sklical za ponedeljek, 28. februarja.