Gibanje Svoboda s protikandidati večnim županom

V nadaljevanju preberite:

»Prezgodaj je še. Za takšna vprašanja je še čas.« Tako na ljubljanski občini odgovarjajo na vprašanje, ali župan Zoran Janković na novembrskih lokalnih volitvah računa na podporo Gibanja svoboda. Župan glavnega mesta se bo za že šesti mandat potegoval s podporo svoje liste. In kdo so kandidati Golobove stranke v Mariboru, Celju in ne nazadnje tudi v prestolnici?