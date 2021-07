Glasbo in glasbenike v parlament

Odpri galerijo

Nenad Firšt o skladanju: »Za ustvarjanje potrebuješ neko akumulacijo idej od prej. Sčasoma ti pomagajo izkušnje, ampak ne bistveno. Ne veš, kako bo. Misliš si, da bo uspelo. Tu in tam sem poskusil reciklirati kaj, kar mi je nazadnje uspelo. Ampak to ne gre. Ni prepričljivo, ker je situacija drugačna, ker ni isti čas. Tudi pri kuhanju so recepti neko splošno navodilo. Čas, okolje, razpoloženje pa vplivajo na to, kaj bomo na koncu jedli.« FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff