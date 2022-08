Glavna piarovka ministra po novinarskem vprašanju prekinila z medijem

Po zadnjih prestopih nekaterih novinarjev v politični piar in opozorilih zlasti novinarske stroke, da je prehajanje lahko problematično, v oči bode ravnanje vodje oddelka za odnose z javnostmi na ministrstvu za zdravje, ki je sočasno kot novinarka pisala za portal Obala plus. Po novinarskem povpraševanju je z medijem sodelovanje prekinila.

Andreja Čmaj Fakin je funkcijo vodje službe za odnose z javnostmi na ministrstvu za zdravje prevzela v začetku junija po nastopu mandata aktualnega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Pred nastopom funkcije je bila novinarka portala Obala plus, je razvidno in spletnega arhiva portala. Z novinarskim delom je nadaljevala tudi kasneje, ko je že bila ministrova glavna predstavnica za stike z javnostmi.

Tako je bil na portalu 31. julija objavljen članek z naslovom Tatuji da, a previdnost ni odveč, ki med drugim vsebuje pojasnila urada za kemikalije, ki je del ministrstva za zdravje. Pod članek je podpisana Čmaj Fakinova. Na ministrstvu za zdravje so nato 12. avgusta objavili sporočilo za javnost Tudi v barvah za tatuje se lahko skrivajo nevarne snovi, kjer so prav tako navajali pojasnila urada za kemikalije.

STA je na ministrstvo za zdravje naslovila vprašanja o njihovi oceni morebitne spornosti hkratnega opravljanja novinarskega dela predstavnice za stike z javnostmi, za odziv pa ob tem zaprosila tako Bešič Loredana kot Čmaj Fakinovo.

Z ministrstva so posredovali odgovor Čmaj Fakinove, ki je zapisala, da je s člankom o tetoviranju mlade želela opozoriti na pasti tetoviranja. »Če sem s svojim dejanjem kogarkoli prizadela, se opravičujem. Z današnjim dnem prekinjam sodelovanje z omenjenim portalom in zagotavljam, da se kaj takšnega ne bo več ponovilo,« je poudarila.

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) opozarjajo, da so meje med novinarstvom in odnosi z javnostmi v javni upravi, gospodarstvu in politiki vse bolj zabrisane in predstavljajo veliko tveganje za konflikt interesov in prikrito oglaševanje. »Če je prepletanje oglaševalskih in novinarskih vsebin zakonsko prepovedano in morajo biti oglasi jasno ločeni od uredniških vsebin, je logično, da je enako sporno tudi prepletanje funkcij,« so poudarili za STA.

Po njihovem mnenju ni v interesu nobene od navedenih strok, da novinarji hkrati nastopajo v več vlogah. S tem je lahko ogrožena verodostojnost novinarskega poklica in zaupanje javnosti. Je pa to nedvomno tudi vprašanje za stroko odnosov z javnostmi, ki je tudi zavezana svojim poklicnim standardom in etičnim normam, so dodali.

Predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi Tina Cipot je za STA pojasnila, da v društvu na načelni ravni podpirajo javno izražanje mnenj in prispevanje k informiranosti zainteresiranih javnosti. »Pri tem pa je ključno, da se takšno mnenje in informacije podajajo na način, da je morebitno nasprotje interesa posameznika vedno razkrito oziroma transparentno,« je poudarila.

Konkretnega primera po njenih besedah ne morejo komentirati, saj ne poznajo narave dogovora z medijskim portalom in ali je delodajalec s tem seznanjen.

STA je na Urad vlade za komuniciranje naslovila vprašanje, kakšno je stališče vlade do dela predstavnikov za odnose z javnostmi v medijih, odgovore še čaka.

V javnosti še vedno odmeva prestop novinarke portala Necenzurirano Vesne Vuković, ki bo skrbela za odnose z javnostmi v Gibanju Svoboda, in nekdanje novinarke Televizije Slovenija Petre Bezjak Cirman, ki je že prevzela vodenje vladnega urada za komuniciranje.

V DNS so takrat zapisali, da je prehod novinarjev v druge službe, tudi v politiko ali politični piar, osebna odločitev posameznika: »Pogosto pa žal, četudi le navidezno, spodkopava verodostojnost novinarstva v širšem smislu, še zlasti v majhnem slovenskem medijskem in političnem prostoru.« Ob tem so opozorili, da vrnitve posameznikov iz odnosov z javnostmi v novinarstvo niso sprejemljive.