Glavni izziv je omejitev dostopa do zdravnika

Odpoved nenujnih operacij, pooperativnih pregledov, rednih in že predvidenih pregledov pri specialistih, ne nazadnje tudi samoomejitev pacientov pri obisku družinskega ali specialističnega zdravnika, vse to je zdaj poleg drugih težav, s katerimi se spoprijema zdravstvo, resna posledica krize zaradi koronavirusa. Luka Mišič s katedre za delovno in socialno pravo ljubljanske pravne fakultete je pojasnil, kdaj javno zdravje lahko »prevlada« nad zdravjem posameznika in zakaj bi bilo za pričakovati, da bi oblasti ob drugem valu glede dostopa do zdravstva ravnale drugače.