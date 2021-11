Neuradno: Strokovna skupina predlagala tudi desetdnevno zaprtje države

Epidemija v Sloveniji pritiska na mrežo slovenskih bolnišnic. Po podatkih sledilnika za covid-19 je trenutno hospitaliziranih 634 obolelih s covidom-19, obremenitev oddelkov intenzivne nege pa je tako rekoč dosegla mejo, ki po napovedih z ministrstva za zdravje zahteva sprejem najrigoroznejših ukrepov, kakršno je zaprtje države in javnega življenja.

Na intenzivnih oddelkih je po najnovejših podatkih 158 bolnikov, mejo prestopa v območje najrigoroznejših ukrepov pa je stroka postavila pri 160. »Kapacitete slovenskega zdravstva niso neomejene. Kapacitete intenzivnih postelj so pri 160 do 180 na meji, ko bo treba sprejeti najbolj rigorozne ukrepe,« je v petek opozoril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.

Tedaj je ponovil, da glede zaprtja države še ni bila sprejeta nobena odločitev, in hkrati napovedal, da bodo s 3. novembrom povečali število postelj za bolnike s covidom-19, in sicer na 590 standardnih postelj in 159 intenzivnih postelj. A je število obolelih na intenzivnih oddelkih že danes tako rekoč na meji.

Vindišar je v petek opozoril še, da samo za obravnavo pacientov na intenzivni negi potrebujemo več kot sto zdravnikov in več kot 350 medicinskih sester.

Na mizi tudi desetdnevno popolno zaprtje države

V nedeljo je delež pozitivih testov zrasel do rekordnih kar 48 odstotkov, včeraj je bil ponovno zelo visok, 43 odstotkov. Aktualne epidemiološke razmere in predloge ukrepov je včeraj zvečer obravnavala svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje pod vodstvom Mateje Logar.

Skupina je, kot danes piše STA, po neuradnih informacijah sklenila, da predlaga desetdnevno popolno zaprtje države. Če se vlada za to ne bi odločila, pa predlagajo druge omejitvene ukrepe. Mateja Logar je potrdila, da se bo svetovalna skupina danes sestala z vlado.

Prazna Ljubljana v času pandemije novembra lani. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Druga možnost ukrepanja pa je strog nadzor nad spoštovanjem pogojev PCT (preboleli, cepljeni in testirani) in omejitev delovanja gostinskih lokalov do 23. ure. Predlagajo tudi, da bi športne prireditve potekale brez prisotnosti gledalcev, delo od doma za javni sektor, omejitev zasebnega zbiranja na deset ljudi, pri čemer morajo vsi izpolnjevati pogoj PCT.

Če se s temi ukrepi v enem tednu ne bi izboljšalo epidemiološko stanje, svetovalna skupina neuradno vseeno predlaga popolno zaprtje države za deset dni. Prav tako se svetovalna skupina zavzema za boljšo dostopnost do brezplačnega hitrega testiranja prebivalstva.

Logarjeva je bila sicer po informacijah STA že zjutraj na sestanku pri ministru za zdravje Janezu Poklukarju.

Koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta pa je za STA povedal, da imajo vodstva bolnišnic danes dopoldne sestanek z ministrstvom za zdravje zaradi povečane zasedenosti covidnih bolnišničnih oddelkov po državi.