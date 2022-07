Golob dvignil roke od odpoklica veleposlanikov

V nadaljevanju preberite:

Najprej predsednik vlade Robert Golob, za njim pa še zunanja ministrica Tanja Fajon sta dvignila roke nad odpoklicem najbolj spornih veleposlanikov, ki jih je na koncu svojega mandata imenovala vlada Janeza Janše. Fajonovi v odpoklic kljub več sestankom ni uspelo prepričati predsednika republike Boruta Pahorja, kot kaže tudi zato, ker se z njim na to temo ni sestal Golob.

V Gibanju Svoboda so predsednika republike Pahorja takoj po letošnjih parlamentarnih volitvah pozvali, naj počaka z imenovanji veleposlanikov, ki jih je potrdila Janševa vlada, češ da so nekateri kandidati preveč politično povezani z bivšo vlado. Nato je šel predsednik vlade Robert Golob še korak dlje in napovedal, da bodo, če Pahor pozivov celotne koalicije ne bo upošteval, sprožili postopke za odpoklic in menjavo nekaterih veleposlanikov.