Golob in Gibanje Svoboda dol, Janša in SDS gor

Ponižujoče čakanje v vrsti pred zdravstvenim domom za možnost vpisa k novemu družinskemu zdravniku, stiska pacientov in zdravnikov, ki se bo ta teden konkretno izrazila s stavko, protest pomočnic vzgojiteljic zaradi mizernih plač, nezadovoljstvo sodnikov je le nekaj dejavnikov, ki so najbrž vplivali na to, da je zadovoljstvo anketiranih z delom vlade ta mesec precej manjše, kot je bilo decembra.

Če smo pred mesecem dni ugotavljali, da se spor med notranjo ministrico Tatjano Bobnar in predsednikom vlade Robertom Golobom, ki se je stopnjeval do prvega odstopa v vladni ekipi, neposredno po tem ni poznal v meritvi javnega mnenja, številke zdaj kažejo nekoliko drugače.