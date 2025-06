Golob in Plenković le o kopenski meji, težave pa ostajajo na morski

V nadaljevanju preberite:

»Ko sva se prvič srečala, sva se dogovorila, da ne bova poskušala reševati sveta, niti ne bova poskušala reševati vseh najtežjih problemov, ampak da se bova osredotočila na tiste korake, ki so izvedljivi in dosegljivi,« je svoj pristop k bilateralnim odnosom do Hrvaške razkril predsednik slovenske vlade Robert Golob na srečanju s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem na Gradu Vinica v Črnomlju.

Predsednika vlad sosednjih držav, ki ju še naprej ločuje diametralno nasprotni pogled na veljavnost arbitražne razsodbe, ki je določila mejo med državama, sta podpisala sporazum o graditvi in upravljanju obstoječih premostitvenih objektov na meji med državama. Sporazum ureja razmerja med pristojnimi organi obeh držav glede upravljanja, vzdrževanja ter morebitne gradnje novih premostitvenih objektov na skupni državni meji.

Po naših informacijah je imel Golob v delovnem gradivu za sestanek s Plenkovićem poziv k ustanovitvi skupnih organov za demarkacijo kopenske meje. A do tega poziva na koncu ni prišlo.