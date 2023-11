Golob je konja, na katerega je sedel, izenačil s sabo

Delova kolumnista Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat pod drobnogled vzela ponedeljkovo javnomnenjsko anketo Mediane, ki je pokazala strm padec podpore vladi, premierju Robertu Golobu in Gibanju Svoboda. Opozicijska SDS ima trenutno višjo javnomnenjsko podporo kot Gibanje Svoboda, premier pa nižjo podporo kot Janez Janša.

»Ključno vprašanje je, ali gre za “namještalko’’ ali realen proces,« je strnil Markeš po pregledu objav v »levem in desnem« tisku. »V desnem tisku je teza nedvoumna, gre za zaroto globoke države, old boysov, Milana Kučana. Golob namreč ni upravičil zaupanja rekonstrukcije rdeče Slovenije, zato je njegov odhod z oblasti le še vprašanje časa«. Medtem se v »analitsko močnem delu časopisja« pojavlja teza, da si je Golob takšno javnomnenjsko oceno prislužil z aroganco, samopašnim in samovoljnim načinom vladanja.

Volilni rezultat Gibanja Svoboda je presegel vse politične zmage poprej, je spomnil Žerdin, in se ob tem vprašal, ali je stranka v resnici predstavnica tolikšnega dela slovenske skupnosti, ali pa se je vanjo investiralo pričakovanje tistih, ki se ne želijo definirati politično – neodločene. Stranka ima še vedno okoli 15-odstotno podporo, je dodal.

Ključno vprašanje je, ali verjameš v ankete, se je odzval Markeš. Sam jim verjame. »Golob je v zadnjem času pokazal znake nervoze in avtoritarnosti. Konja oziroma zmaja, na katerega je sedel, je izenačil s sabo. Prišel je do točke, na kateri je začel verjeti, da je on tisti, ki je resnično dober in močan. Povedano drugače, sedel je na sesalnik, s katerim je posesal vse, kar ni maralo Janše iz vseh možnih razlogov.«

Ključna determinanta v razumevanju Goloba je samo Janša in iz tega izpeljane obljube, je poudaril Markeš. »Mnogi volivci so se taktično odrekali podpori drugim strankam zato, da bi skoncentrirali določeno moč, da bi opravili s posledicami Janševih dejanj – divje privatizacije preostankov gospodarstva, diskvalifikacije vsega nasprotnega, obvodov davkoplačevalskega denarja, ki je šel v bojane požarje, nove TV, lastništvo Madžarov in nezdrave naveze z Viktorjem Orbanom. Ljudje so to opazovali in rekli, tega ne maramo. Nasproti kritikam so postavili pričakovanja, in tu Goloba spodnese, ker ni upravičil pričakovanj.«

Več si oglejte v videu.