Golob želi parafirati koalicijsko pogodbo do 13. maja

Prvi majski delovni dan je prinesel uradni začetek koalicijskih pogajanj med zmagovalko parlamentarnih volitev stranko Gibanje Svoboda in njenima najverjetnejšima koalicijskimi partnericama, SD in Levico.

»Za nami je prvi zelo uspešen uradni del pogajanj. Najpomembnejša stvar, o kateri smo se dogovorili, je časovni načrt. Dogovorili smo se, da bomo poskušali ujeti najhitrejši rok za sestavo vlade, to je 3. junij. Pogoj za to je, da pred 13. majem, ko bo glasovanje o predsedniku državnega zbora, uskladimo čim več točk,« je po dobri dve uri trajajočem sestanku prvakov strank povedal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob.

Štirje ministri za SD, trije Levici

Na pogajanja sta najverjetnejšega novega predsednika vlade spremljala nekdanja namestnica direktorja vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v času vlade Marjana Šarca Sanja Ajanović Hovnik, sicer nekdanja članica Pozitivne Slovenije in SAB, in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo v času vlade Alenke Bratušek Bojan Kumer. »Sta med mojimi najtesnejšimi sodelavci. Skrbela sta za programska usklajevanja med strankami, zato je logično, da sta zraven,« je pojasnil Golob.

Prvi osnutek koalicijskega sporazuma med strankami je vsebinsko koordinirala Ajanović Hojnikova. A delovna in vsebinska pogajanja bodo stekla jutri. Vsako stranko bodo zastopali trije pogajalci, vodja pogajalske skupine bo stalen, preostala dva pa se bosta menjevala glede na vsebinsko področje. Golob želi koalicijsko pogodbo parafirati do 13. maja, pred glasovanjem o predsedniku državnega zbora.

Predsednik Gibanja Svoboda je napovedal spremembo zakona o vladi, a število resorjev, ki zdaj znaša 17, naj bi tudi v novi vlado ostalo isto, mogoče eno manj ali eno več. »Ministrstva še niso izoblikovana, danes so si partnerke izmenjale stališča. Konec tedna bomo to že imeli. Spremembe bodo v imenih in razporeditvi resorjev,« je napovedal Golob.

SD naj bi po aktualnem razrezu pripadli štirje ministrski resorji, Levici pa trije. Mesto predsednika državnega zbora naj bi ostalo največji stranki, neuradna kandidatka ostaja podpredsednica Gibanja Svobode Urška Klakočar Zupančič.

»Prvi obrisi vlade se kažejo. Ugibanja o naših ministrskih kandidatih, ki krožijo, delno niso napačna,« je bil glede ministrskih imen še najbolj konkreten koordinator Levice Luka Mesec. Njega naj bi zanimal resor sociale, Asto Vrečko kultura, vodjo poslanske skupine Mateja Tašnerja Vatovca pa šolstvo.

Golob kot pokrovitelj LMŠ in SAB

Dokončna imena kandidatov naj bi bila po Golobovih besedah znana prihodnji teden. Še največ dela s postavljanjem kandidatov čaka SD, saj se v stranki soočajo s precejšnjim nezadovoljstvom zaradi slabega rezultata stranke, ki posledično pomeni za stranko manj resorjev, kot so jih pričakovali. Tanja Fajon kot podpredsednica vlade ostaja kandidatka za zunanje ministrstvo, a preden bo stranka dala imena svojih kandidatov, jo v petek čaka polemična razprava na predsedstvu stranke. Fajonovo sta danes spremljala glavni tajnik SD Dejan Levanič in predsednik strokovnega sveta SD Milan M. Cvikl, sicer večkrat omenjeni ministrski kandidat stranke.

Golob v kadrovski in ministrski kombinatorki svoje vlade vidi tudi najvišje predstavnike LMŠ in SAB, strank, ki sta izpadli iz državnega zbora. »Stranke, ki so zunaj parlamenta, bodo v naši kvoti,« je napovedal Golob in dodal, da uradni pogovori o povezovanju in združevanju obeh strank v Gibanje Svoboda še niso stekli.