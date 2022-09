Golobova podpora Brglezu še ne zagotavlja drugega kroga

V nadaljevanju preberite:

Svet Gibanja Svoboda je dal soglasno podporo, da se evropski poslanec Milan Brglez, ki ostaja član SD, na predsedniške volitve poda kot skupni kandidat dveh koalicijskih strank. Kandidatura bo predvidoma vložena v ponedeljek s podpisi najmanj desetih poslancev. V svoji prvi javni izjavi o kandidaturi je Brglez zapisal, da je treba funkciji predsednika republike vrniti položaj in ugled, ki ji gre po ustavi. »Funkcija ni le protokolarna ... Predsednik republike mora biti oseba, ki povezuje ... Naloga predsednika je tudi, da vsem vejam oblasti omogoči za demokracijo ustrezno samoomejevanje in da primerno predstavlja Slovenijo v mednarodnih odnosih,« je navedel. Mu podpora dveh koalicijskih strank avtomatično zagotavlja vstop v zelo verjetni drugi krog predsedniških volitev in končno zmago, kot je prepričan Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda? Odgovor je ne, pravi Janja Božič Marolt iz Mediane