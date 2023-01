Včerašnji reševanji v gorah sta se na srečo končali samo s poškodbami, a iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so znova opozorili vse, ki zahajajo v hribe, da dobro preverijo razmere na terenu in da še posebej v zimskih razmerah ne precenijo svojih psihofizičnih sposobnosti. »Gore ne izbirajo med izkušenimi in neizkušenimi, nesreče se dogajajo vsem, pa vendarle bi bilo dobro, da jih je čim manj,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Včeraj pod Uršljo goro; slikovni material so reševalci posredovali, da bi ozaveščali javnost. FOTO: GRS Koroška

Kot smo poročali, se je včeraj sprožil plaz na severni strani Uršlje gore, v žlebu, levo od Velike Šmohorice, na nadmorski višini 1600 metrov.

»Zaradi obremenitve smučarja z lastno težo, se je sprožil kložasti plaz in odnesel enega od štirih turnih smučarjev. Še enkrat več se je pokazalo, da pri plazu največ šteje tovariška prva pomoč, saj so poškodovanemu takoj priskočili na pomoč preostali trije kolegi. Nekaj sreče pa je bilo tudi v tem, da plaz smučarja ni zasul v celoti,« so opisali pri GRZS.

Koroški gorski reševalci so poškodovanega oskrbeli, posadka helikopterja Slovenske vojske pa ga je skupaj z reševalcem letalcem prepeljala v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Druga nesreča se je zgodila na Goteniškem Snežniku, kjer sta onemogla planinca. Eden je dobil omrzline v noge in se poškodoval. Posredovali so gorski reševalci iz ljubljanske službe in prav tako posadka helikopterja Slovenske vojske z zdravniško ekipo, ki pa zaradi vremenskih razmer ni mogla izvesti reševanja. Gorski reševalci so tako v izjemno neugodnih vremenskih razmerah planinca rešili na klasičen način. Na pomoč so jim priskočili tudi domačini z motornimi sanmi in gasilci iz Grčarice, so opisali pri GRZS.