Goriškemu zgledu sledi tudi čezmejni Kras

V Trstu so danes župani 17 obmejnih občin podpisali pismo o nameri za ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras-Carso.

S tem želijo slediti pozitivni praksi Nove Gorice, Gorice in Šempetra-Vrtojbe, ki so pred 14 leti ustanovile EZTS GO, in kar je pozneje privedlo tudi do projekta Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025. Med cilji nove povezave je tudi zavarovanje Krasa v okviru Unesca. Sedež bo predvidoma v Lipici.

Dogodka v Trstu so se udeležili tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek ter deželni odbornik Furlanije - Julijske krajine (FJK) za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti. Podpisniki pisma o nameri pa so bili župani občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana na slovenski strani ter Trst, Milje, Devin - Nabrežina, Dolina, Repentabor, Zgonik, Ronke, Zagraj, Sovodnje ob Soči, Foljan - Redipulja, Tržič in Doberdob na italijanski strani državne meje. Hkrati pa gre tudi za čezmejno povezovanje slovenskega narodnega prostora.