Gostinci si obetajo višje napitnine

Kar nekaj let pozivov, prošenj in sestankov je bilo potrebnih, da je sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije dosegla, da napitnina, ki jo gost nameni osebju, tudi uradno ni več predmet obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb, z akontacijo dohodnine ali dohodnino od dohodka iz dejavnosti.

Davčni urad je vse do 30. marca letos napitnine na papirju obravnaval kot obdavčljiv prihodek gospodarske družbe, če je bila družba zavezanec za davke, pa še z vidika DDV. Podjetje je moralo prejeto napitnino praviloma prišteti prodajni ceni in tako dobljeno dejansko ceno evidentirati na računu. Napitnina, ki se je namenila oziroma izplačala fizični osebi, pa naj bi bila obdavčena kot dohodek iz zaposlitve. Ker mehanizma za prijavo dohodka iz napitnine nismo poznali, so bile napitnine v praksi dohodek na črno.