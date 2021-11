Gostje so se večinoma vrnili v igralnice

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V Hitu, največji slovenski igralniški družbi, so večinoma že pokrili izgubo, ki so jo imeli zaradi zaprtja v prvih petih mesecih. Opozarjajo pa na negotove razmere zaradi pandemije v prihodnje. Podobno povedo v skupini Admiral Slovenija. Med tem so v parlamentarni proceduri spremembe igralniške zakonodaje, ki jim najbolj nasprotujejo v Sindikatu igralniških delavcev Slovenije in v Hitovem svetu delavcev.

V Hitu so po besedah predsednika uprave Tomaža Repinca zadovoljni s poslovanjem, zaradi nepredvidljivih razmer, povezanih s širjenjem okužb novega koronavirusa, pa težko napovejo, kakšno bo njihovo poslovanje do konca leta. Kot poudari, že od junija dosledno nadzorujejo goste in zaposlene glede izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), zagotavljajo pa tudi vse ukrepe za varno okolje, vključno z rednim prezračevanjem prostorov.

Uprava za večjo fleksibilnost zaposlenih

Sogovornik pravi, da se z zaposlenimi pogovarjajo o načinu prilagoditve razmeram, ko glavnino prihodkov ustvarijo ob koncu tedna. »Za zdaj nam to uspeva tudi s pomočjo skrajšanih delovnikov, 30 ur na teden. Pomembno pa je, da se formalizira ustrezni poslovni model, ki bo omogočal večjo fleksibilnost in učinkovitost zaposlenih,« pravi. V Hitu imajo 1588 zaposlenih, zmanjšanje števila v primerjavi z letom 2019 – ko jih je bilo po podatkih za marec 1775 – pa je posledica izteka pogodb o zaposlitvi, ki jih niso podaljšali, in upokojitev.

Predstavnik Sindikata igralniških delavcev Slovenije Erik Krašna v zvezi s tem poudari, da nasprotujejo prisilnim spremembam, ampak predlagajo stimulacijo za tiste, ki bi prostovoljno privolili v delo ob vikendih, v primeru dela po skrajšanem delovnem času pa naj bi jim delodajalec plačal polno delovno dobo (podobno kot v primeru nekaterih trgovcev). »Trenutno imamo dela toliko, kot smo ga imeli pred epidemijo, vendar je zaradi načina prerazporejanja zaposlenih – ki naj bi potrdil zmanjšano potrebo po delu – delovna obremenitev na posameznega delavca večja za 30 do 40 odstotkov,« je kritičen. Kot je že pred tem opozoril, je uprava pripravila predlog odpovedi 250 pogodb o zaposlitvi, ki naj bi jih nadomestila z novimi. S tem se v sindikatu ne strinjajo. Z upravo se bodo naslednjič usklajevali sredi tega meseca.

Kritike na račun zakonodajnih sprememb

Predlog sprememb igralniške zakonodaje, ki naj bi nekoliko liberalizirale trg iger na srečo, so v državnem zboru že potrdili v prvem branju, ponovno naj bi o njem odločali v drugi polovici decembra. V Hitu so predlagali, da bi bilo glede na tržni potencial in strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji smiselno razmisliti o zmanjšanju števila koncesij. Trenutno je podeljenih deset koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah (od tega sedem družbi Hit) in 25 za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih (od tega ena hčerinski družbi Hit Larix). V Hitovem svetu delavcev, ki mu predseduje Stojan Prando, so ob tem podčrtali, da bi morala biti o številu podeljenih koncesij izdelana resna študija

Predlog nove igralniške zakonodaje predvideva liberalizacijo trga z igrami na srečo. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Medtem ko Hitova uprava podpira z novo zakonodajo predlagano ukinitev licenc v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, saj bi to prispevalo k večji fleksibilnosti delovne sile, pa v sindikatu igralniških delavcev in v Hitovem svetu delavcev temu ostro nasprotujejo. Krašna meni, da bi to vodilo v zaposlovanje manj usposobljene delovne sile, tudi tujcev, ki bi bili pripravljeni delo opravljati za nižje plačilo.

Oboji pa nasprotujejo zakonodajnemu predlogu, da se vstopnino in napitnino vključi v davčno osnovo za obračun koncesijske dajatve. »Ne strinjamo se z možnostjo povišanja koncesijske obdavčitve žive igre, ker je bruto realizacija živih iger v upadu že zadnjih 15 let. S tem postaja živa igra še bolj nerentabilna. Poleg tega je bil podan tudi predlog, da se koncesije podaljšujejo po obstoječem konceptu,« je pojasnil predsednik uprave Hita. Na ministrstvo za finance so naslovili tudi predlog o znižanju efektivne davčne obremenitve večjih koncesionarjev, saj bi to spodbudilo prihod predvsem oddaljenih tujih gostov. Trenutno davek od iger na srečo in koncesijske dajatve, ki jih plačuje Hit, znašajo po Repinčevih besedah 32 odstotkov vseh prihodkov.

V svetu Hitovih delavcev nasprotujejo tudi predvidenemu umiku države iz večinskega lastništva Hita, saj pričakujejo le prihod špekulantov in rezanje pravic zaposlenih. Erik Krašna pričakuje, da sprejemanje igralniške zakonodaje v drugem branju – ki je predvideno sredi decembra – ne bo šlo tako gladko kot prvo, saj je takrat opozicija obstruirala sejo.

Skupina Admiral se postopno širi

»V zadnjih treh letih smo zrasli s petih na deset igralnih salonov – letos septembra smo prejeli novo koncesijo v Ljubljani –, in če bomo presodili, da je še priložnost za rast, se bomo seveda še širili,« napoveduje Klemen Čaleta, direktor skupine Admiral Slovenija, ki trenutno zaposluje okoli 300 ljudi, in podjetje opiše kot »močno«. Predlaganih sprememb igralniške zakonodaje ne želi komentirati, doda pa, da se regulatorjem prilagajajo in si zgolj želijo jasno strategijo in stabilno poslovno okolje. »Težko napovedujem, kaj nas čaka v prihodnjih mesecih in kako se bo epidemija, ki ima na našo panogo velik vpliv, razvijala,« sklene.