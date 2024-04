Gradnja JEK2 uravnava odnose med Ljubljano in Zagrebom

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so najboljši v zadnjih dvajsetih letih, je mogoče slišati iz slovenskih diplomatskih vrst. Ker so danes na Hrvaškem parlamentarne volitve, je predsednik vlade Andrej Plenković pooblastil slovenskega predsednika vlade Roberta Goloba, da ga zastopa na evropskem svetu. To se ni zgodilo prvič, večkrat sta skupaj v letalu potovala po Evropi.

»Sprememb ne bo. Slovenija in Hrvaška sta partnerici v EU in zaveznici v zvezi Nato. Gospodarsko sodelovanje cveti, blagovna menjava se povečuje in obeta se še uspešno sodelovanje na vseh področjih. Tekmovalnost za vpliv na Zahodnem Balkanu bo znak prestiža,« odgovarja dr. Zijad Bećirović, direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes iz Ljubljane, na vprašanje, kako bo razplet parlamentarnih volitev na Hrvaškem, vplival na slovensko-hrvaške odnose.