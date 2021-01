Gre pri novih pojavnih oblikah virusa za seve ali različice

Množično cepljenje proti koronavirusu na Gospodarskem razstavišču. FOTO: Leon Vidic/Delo

Prof. dr.pravi, da so sevi družine koronavirusov, na primer sars-cov-2, sars-cov in mers-cov. Genoma sars-cov-2 in sars-cov imata 82 odstotkov identičnega zaporedja, vendar vodita v precej različen potek bolezni in tudi protitelesa proti enemu sevu le slabo zaščitijo pred okužbo z drugim sevom.»Ko v katerem od sevov koronavirusa nastanejo mutacije in če teh mutacij ni več kot nekaj odstotkov, so to variante tega seva koronavirusa, ki imajo še vedno zelo podobne lastnosti kot izvorna oblika virusa glede razmnoževanja, okuženja in reaktivnosti s protitelesi. Meja pa je zabrisana, in če se varianta dovolj razlikuje od izvorne različice, lahko začnemo govoriti o novem sevu,« navaja Jerala. Po njegovem pa je res, da tudi strokovnjaki uporabljajo besedi sev in varianta (ali različica) kot sopomenki.Da je za nove oblike virusa pravilnejše pojmovanje različica/varianta, in ne sev, pojasnjujejo tudi na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V zvezi s tem so med drugim zapisali, da se občasno pojavi verzija virusa, ki se zelo dobro razširja: »Take različice potem poimenujemo linija ali pa sev, recimo angleški sev ali južnoafriški sev. To poimenovanje je zelo poljudno in ni znanstveno. Pravilnejša je uporaba izraza različica (varianta).« Različica dobi nato tudi svoje uradno poimenovanje, navajajo na NLZOH: »Angleški epidemiologi so jo sprva poimenovali Variant Under Investigation (VUI) (različica, ki jo je smiselno preiskovati oziroma ji slediti). Ko so ugotovili, da različica predstavlja večje tveganje, pa so ime spremenili v Variant of Concern (VOC) (različica s tveganjem). Tej oznaki dodajo leto, mesec in zaporedno številko. Uradno se tako angleški sev ali angleška različica imenuje VOC-202012/01. Zapisi za dedni material virusa se zbirajo v vsaj treh velikih svetovnih bazah; vsaka od njih genome nato razvršča v drevo na malo drugačen način in tudi drugače poimenuje glavne veje na drevesu. Trenutno je za poimenovanje linije, v kateri so dedni zapisi angleške različice, najbolj uveljavljeno ime B 1.1.7,« še pojasnjujejo na NLZOH.