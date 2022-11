Greblo gre na ustavno sodišče

V Listi Zavedno Koper so na ustavno sodišče danes vložili pritožbo zoper odločitev novogoriškega oddelka Upravnega sodišča. To je pred dnevi pritrdilo koprski občinski volilni komisiji in Listo Zavedno Koper (LKZ) izločilo iz volilne tekme.

Kandidat LZK za župana Mestne občine Koper Patrik Greblo je ob tem dejal: »S polno odgovornostjo sprejemamo odločitev Upravnega sodišča v Novi Gorici, ki je zavrnilo našo pritožbo na odločbo Občinske volilne komisije. Verjamemo, da smo kos nastalim razmeram in da jih lahko uporabimo za nadaljnje delovanje Liste Zavedno Koper. Menimo, da je občinska

volilna komisija posegla v našo ustavno pravico do kandidiranja, s tem pa je posegla tudi v uresničevanje volilne pravice.«

V LZK bodo v petek na to temo sklicali novinarsko konferenco, na kateri bodo podrobno predstavili svoje nadaljnje korake.