Zakaj je Gregor Golobič večkrat obiskal Roberta Goloba?

V nadaljevanju preberite:

Erar protikorupcijske komisije razkriva, da je vladni urad za komuniciranje (Ukom) novembra in decembra agenciji za merjenje javnega mnenja Ninamedia plačal za storitve po 3782 evrov. Direktorico urada Petro Bezjak Cirman smo vprašali, katere teme so posredovali v preverjanje agenciji. Pisali smo, da se je namreč vlada poleti odločila, da bo prek izbrane agencije za svoje potrebe preverjala utrip javnosti do predvidenih ukrepov. Medtem ko si vlada naroča lastne javnomnenjske ankete, je premier opravil tudi več pogovorov, v katerih so analizirali njegovo vodenje vlade. Naši sogovorniki so si edini, da je ena od stvari, ki bi jih Robert Golob moral storiti, da bi bolje izpeljal preostanek mandata, zamenjava določenih vplivnih in škodljivih posameznikov v njegovem najožjem krogu. Večkrat se je sešel tudi z Gregorjem Golobičem, nekdanjim sekretarjem LDS in predsednikom Zares.