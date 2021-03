Gregorja Golobiča politika v prvem planu ne mika več

V nadaljevanju preberete:

Na družbenih omrežjih in tudi v političnih kuloarjih se vrstijo ugibanja o ozadju izjave Jožeta P. Damijana, da je na levi sredini potrebna nova stranka, saj so obstoječe vsebinsko prazne, poslanci pa celo skorajda polpismeni. Pri tej stranki, ki jo napoveduje, pa da ne gre odpisati tudi nekaterih starih obrazov.

6000

evrov bruto je na mesec pred letih zaslužil s poslovnim svetovanjem nekdanji politik LDS in Zares.

Nekoč politični praktik Bogdan Biščak je danes politični analitik. Napisal pa je tudi knjigo. A ne o politiki. FOTO: Marko Feist

ne odgovarja na vprašanje, ali držijo ugibanja o njegovi vrnitvi v aktivno politiko. Špekulacije o tem so se na družbenih omrežjih okrepile po izjavi pobudnika Koalicije ustavnega loka (Kul), ekonomista, da je na levi sredini zaradi vsebinske praznine potrebna nova stranka.S prstom je zaradi vsebinske praznine pokazal tudi proti SAB in največji opozicijski stranki LMŠ, ki mu je vrnila, da ga to ni motilo, ko so ga najeli za neko gospodarsko analizo in mu plačali 18 tisočakov.»V politiko je treba vrniti vsebino. Treba je tudi dvigniti inteligenčni kvocient politike, da o naši usodi ne odločajo, kot se je pokazalo v primeru odločanja o konstruktivni nezaupnici, ljudje, ki so praktično prišli iz nič, so skorajda polpismeni in potem odločajo o usodi neke države,« je še komentiral pobudnik Kula v Studio City na nacionalni televiziji in nadaljeval, da tudi starih obrazov pri novi levosredinski stranki ne bi odpisal.Ne glede na to iz krogov blizu Golobiča odgovarjajo, da nekdanji dolgoletni sekretar LDS, funkcijo je opravljal devet let, ter kadrovik in nato prvak Zaresa o vrnitvi na politični parket nikakor ne razmišlja.Zdaj dela v enem od zasebnih informacijskih podjetij, pred tem je po odhodu iz politike in po aferi Ultra v Vinjolah pri Portorožu, kjer je pred leti kupil kmečki objekt, registriral status samostojnega podjetnika. Poleti leta 2017 je s poslovnim svetovanjem na tem naslovu prenehal, z dejavnostjo je dosegel nekaj čez 50 tisoč evrov prihodkov, leto pred tem pa več kot 72 tisočakov.Golobič je po razpadu LDS s kolegi leta 2007 ustanovil novo stranko Zares, na volitvah leta 2008 je osvojila devet poslanskih sedežev, leta 2011 pa ostala pred vrati parlamenta. Na osmo obletnico ustanovitve so njeni člani sprejeli sklep o samorazpustitvi in izbrisu iz registra političnih strank. Zaradi dolga, ki je konec leta 2014 znašal okoli 75.000 evrov, Zaresa nato niso izbrisali v predvidenih tridesetih dneh. Da so bili on in njegovi sodelavci nato v ozadju nastanka nekaterih drugih politični strank na levi sredini, ocenjuje vodja poslancev SD Matjaž Han Golobičev dolgoletni politični sopotnik in operativec na terenu je. Tudi njemu pripisujejo možnost vrnitve v politiko. Aktualne razmere so namreč precej podobne, kot so bile ob nastajanju Zaresa.Takrat je Biščak razlagal, da po izstopu iz LDS ni več želel biti v politiki profesionalno, a da je vlada preveč avtoritarna, opozicija pa preveč nemočna, da bi to mirno gledal; Zares je projekt, ki bi obojemu naredil konec in postavil nove standarde v politiki. »Govoric, ki nimajo avtorja, nimam namena komentirati,« pa je danes kratek Biščak.