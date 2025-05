Lažna grožnja z bombo na ljubljanskem okrožnem sodišču

Ljubljansko sodišče na Tavčarjevi ulici 9 je danes sredi dneva zajel val napetosti, ko so morali stavbo nemudoma izprazniti zaradi resne grožnje. Kmalu po 12. uri so namreč, kot je na svoji spletni strani pojasnilo Okrožno sodišče v Ljubljani, prejeli anonimni klic o podtaknjenem eksplozivnem telesu. A k sreči se je izkazalo, da je šlo za lažni preplah. Policisti Policijske uprave Ljubljana, ki so kraj nemudoma zavarovali in izvedli temeljit pregled, namreč niso našli nobenih nevarnih predmetov, so sporočili za STA.

Kljub temu, da se je grožnja izkazala za neresnično, je dogodek povzročil precejšnje motnje v poslovanju sodišča. Policija zdaj nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bo o svojih ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo, so še dodali na sodišču, kjer delo po preplahu postopoma normalizirajo.

Na dogodek se je ostro odzvala pravosodna ministrica Andreja Katič, ki je poudarila nedopustnost takšnih dejanj, četudi se kasneje izkažejo za lažna. »V prvi vrsti izražam polno podporo vsem zaposlenim in prisotnim, ki so se zaradi grožnje znašli v izredni situaciji. Zahvaljujem se tudi policiji in drugim pristojnim službam za hitro in strokovno ukrepanje,« je zapisala Katič v izjavi, objavljeni na spletni strani ministrstva.

Ministrica je dejala, da takšni incidenti, resnični ali lažni, ne ogrožajo le varnosti ljudi, temveč predstavljajo tudi očiten poskus pritiska na pravosodni sistem, ki je temelj vsake pravne države. »Na vsak tovrsten incident bomo kot država odgovorili odločno in v skladu z zakonom,« je zagotovila. V svojem odzivu je ponovila svoje stališče, da »pravosodje mora svoje delo opravljati neodvisno in brez strahu. Vsem, ki delajo v sodstvu, izražam podporo in spoštovanje - njihovo delo je ključno za varnost, pravičnost in zaupanje ljudi v državo.« Ministrstvo za pravosodje bo, kot je napovedala, skupaj z vodstvom sodišča in organi pregona budno spremljalo potek preiskave ter po potrebi okrepilo varnostne ukrepe.

Sodno stavbo na Tavčarjevi ulici 9 v Ljubljani so danes opoldne evakuirali zaradi sporočila o nevarnosti. Slika je simbolična. FOTO: Jure Predanič

Današnja lažna grožnja v Ljubljani žal ni osamljen primer. Že v sredo so namreč podobne grožnje prejeli na sodiščih v Mariboru, Ljubljani in Celju. Policija te primere že preiskuje kot sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Primož Ogrinc iz uprave kriminalistične policije je že včeraj v izjavi za medije pojasnil, da policija izvaja vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti tako sodišč kot sodnikov.

Ogorčenje nad serijo tovrstnih pritiskov sta že včeraj izrazila tako vrhovno sodišče kot Sodni svet. Oba organa sta pristojne pozvala k temeljiti preiskavi dogodkov. Vrhovno sodišče je poudarilo, da takšna dejanja »ne smejo imeti mesta v družbi«. Še ostrejši pa so bili v Sodnem svetu, kjer menijo, da grožnje sodnikom »niso le napad na posameznike, temveč na celoten pravosodni sistem in slovenski ustavni red.«