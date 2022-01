Bornšek Repar: Cilj je ponoviti ali preseči decembrski uspeh

Od jutri do sobote bodo ob širjenju nove različice omikron in rekordnih številkah dnevnih okužb spet potekali dnevi cepljenja z geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo naprej, je v ponedeljek sporočil minister za zdravje Janez Poklukar. Cepljenje bo v zdravstvenih domovih in covidnih bolnišnicah; v treh dneh bodo vsi cepilni centri odprti od 8. do 20. ure, naročanje pa ne bo potrebno. Mobilne enote bodo lokalna skupnost, združenje upokojencev Slovenije, gospodarstvo ali nevladne organizacije organizirale po potrebi v sodelovanju s cepilnim centrom, civilno zaščito in Rdečim križem.

V Ljubljani bodo cepili že od 7. do 20. ure, omogočajo tudi naročanje na termine, v četrtek pa bodo cepili otroke med petim in 12. letom, je pojasnila vodja koordinacije in organizacije cepilnega centra ZD Ljubljana Simona Repar Bornšek. V zadnjem mesecu so cepili vse delovne dni, običajno so pocepili med 450 do 500 ljudi, odvisno od dneva, na silvestrovo le 199, kakšen drug dan pa tudi 700 posameznikov. Po njihovih podatkih se večina pride cepit s tretjim, poživitvenim odmerkom.

Cepilni center ZD Ljubljana, Metelkova ul. 9 Četrtek: 7.00–20.00 (od 14.00–20.00 prost dostop); ločeno otroci 5–12 let od 15.00–20.00

Petek: 7.00–20.00 (od 12.00–16.00 prost dostop)

Sobota: 7.00–20.00 (od 12.00–16.00 prost dostop)

Izjava za medije vodje koordinacije in organizacije cepilnega centra ZD Ljubljana Simone Repar Bornšek o akciji Dnevi cepljenja:

»V cepilnem centru v decembru se je zanimanje podvojilo, pri otrocih je bilo v cepilnem centru cepljenih 148, medtem ko jih je v običajnem tednu med 50 in 70 otrok. Tudi v teh dneh pričakujemo povečano zanimanje, kadre imamo na rezervi, sproti termine odpiramo. Ne pričakujemo posebne gneče, posebej imamo proste termine, ko ljudje hodijo iz službe in bi se sproti odločili za cepljenje.« Tudi danes je po njenih besedah dovolj terminov, da ljudje pridejo in se cepijo. Kadar je odprt cepilni center, cepijo s cepivi Pfizerja in Moderne, za slednjo se po njihovih podatkih odloči nekje petina ljudi.

Mobilne enote (v četrtek, 13. 1.) Zdravstveni zavod Zdravje – Ljubljana,: MCL, Vilharjev podhod 1: 14.00–18.00 (Pfizer)

bivša Kavarna Zvezda: 9.00–13.00 (Pfizer),

Cerklje: 8.00–13.00 (Pfizer),

Aleja: 10.00–19.00 (Pfizer),

Dobrova: 13.00–16.00 (Pfizer),

Bornškova je pri tem poudarila pomen cepiv in cepljenja ter dodala, da je dejstvo, da cepiva ne predstavljajo stoodstotne zaščite. A cepljeni pacienti zbolevajo v blažji obliki, manj je težkih potekov in nimajo kasnejših težav. V zadnjem času se namreč vse več soočajo s pacienti, ki imajo postcovidne simptome. Po njenih besedah se je tudi v decembrskem cepilnem tednu povečalo število cepljenih s prvim odmerkom. Pri tem je dejala, da si želijo ponoviti decembrski uspeh oziroma ga želijo preseči, predvsem pa si želijo pridobiti posameznike, ki se bodo cepili prvič.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Koper: Četrtek: 8.00–14.00 in 17.00–20.00 za nenaročene; 14.00–17.00 za naročene v specialistični ambulanti za diabetike, Dellavallejeva ul. 3

Petek: 8.00–14.00 za nenaročene v specialistični ambulanti za diabetike, 14.00–20.00 Emonec Šalara, Vanganelska c. 20

Sobota: 8.00–12.00 za nenaročene v specialistični ambulanti za diabetike. 12.00–20.00 Emonec Šalara, Vanganelska c. 20.

Glede kadrovskih potreb se po besedah Bornškove prilagajajo sproti – ker omogočajo termine na naročanje, tako sproti ugotavljajo, koliko ljudi se prijavi, in temu prilagodijo število kadrov, ki jih potrebujejo. Na trenutno situacijo, v kateri je precej oseb odsotnih zaradi visokorizičnih kontaktov ali izolacije, se prilagajajo v skladu z načrti za epidemijo, ki so jih pripravili že v letu 2020, po tej lestvici se ves čas pomikajo navzgor ali navzdol, odvisno od tega, ali je večja potreba bo pacientih ali storitvah, na voljo imajo tudi nekaj pogodbenih izvajalcev, ves čas sodelujejo tudi s koncesionarji.

»V prihodnje pričakujemo, da se bomo pridružili pobudi ministra, da bi lahko vsi cepilni centri ob približno istih dneh izvajali cepljenje, da osebe, ki prihajajo konec tedna in pričakujejo stranske učinke ob cepljenju, lahko simptome preživijo čez konec tedna in s ponedeljkom začnejo delati.«

V Mariboru pričakujejo velik odziv

V prejšnji takšni akciji pred božičem je bil v mariborskem zdravstvenem domu velik odziv, zato tudi tokrat pričakujejo višjo udeležbo kot v preostalih dneh. Dnevi cepljenja bodo potekali v četrtek, petek in soboto od 8. do 20. ure v njihovem cepilnem centru na Jezdarski v Mariboru. Izvajali jih bodo tudi v okoliških občinah, kjer je bil v prejšnji akciji najboljši odziv (Miklavž, Ruše, Selnica, Rače, Šentilj, Duplek), ter v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor od 8. do 20. ure na cepilnem mestu pred stavbo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Celje V cepilnem centru v dvorani Zlatorog: Četrtek: 15.00–20.00 (Pfizer) Petek: 15.00–20.00 (Pfizer) Sobota: 8.00–20.00 (Pfizer) V ZD Celje : Četrtek: 8.00–14.00 cepljenje za naročene (Pfizer) Petek: 8.00 – 14.00 cepljenje za naročene (Pfizer) V ZP Vojnik : Četrtek: 13.00–15.00 (Pfizer) V ZP Dobrna : Četrtek: 13.00–15.00 (Pfizer)

V enakem terminu bo akcija na Ptuju. Ker je v Spodnjem Podravju teren precej razpršen, so se po besedah direktorice Zdravstvenega doma Ptuj Metke Petek Uhan odločili v bolj oddaljene kraje poslati tudi mobilne enote.

V četrtek bodo tako v občinah Podlehnik, Gorišnica, Markovci, Kidričevo in Majšperk, v petek pa še v občinah Zavrč in Žetale. Ob tem posebej poudarja, da od tega tedna naprej cepljenja na Ptuju ne opravljajo več v Kulturnem domu Breg, pač pa jih izvajajo v drugem nadstropju zdravstvenega doma.

Dodatne mobilne enote Maribor (13. 1.) ZD Ptuj, Kulturna Dvorana Breg: 7.30–14.30 (Pfizer), Podlehnik amb.: 7.30–9.30, Gorišnica dvorana: 7.30–9.00,

Markovci: 10.00–11.30,

Kidričevo, amb. Talum: 11.30–14.00,

Majšperk, dvorana KPC: 13.00–15-00 (Pfizer).

Dnevom cepljenja se vse tri dni med 8. in 20. uro pridružujejo tudi v Zdravstvenem domu Lenart. V omenjeni ustanovi sicer cepijo proti covidu-19 vsak delovni dan dopoldne ali popoldne.