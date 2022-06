V vzgoji in izobraževanju ohranili higieno, prezračevanje in občasno zoom

Nekateri vzgojno-izobraževalni zavodi so še ohranili posamezne protikoronske ukrepe. Nekateri staršev še vedno ne spuščajo v šolske prostore. Z ministrstva za izobraževanje so napovedali, da se bo šolsko leto 2022/2023 začelo tako, kot se bo v petek končalo sedanje. Če se bo virus bolj širil, bodo organizirali dežurstvo, ki bo na voljo ravnateljem za ažurno pomoč.

V šolah in vrtcih že več kot mesec dni, potem ko je bilo tudi uradno ukinjeno izvajanje programov po modelu B, vse poteka tako kot pred epidemijo, seveda pa skrbijo za higieno in prezračevanje, upoštevajo postopke v primeru okužb … Z ministrstva napovedujejo, da bo tudi prihodnje šolsko leto treba upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja koronavirusa: »V šolah se bodo izvajale vse predvidene usmeritve, ki jih bosta sprejemala vlada oziroma državni zbor, skladno s spremenjenim zakonom o nalezljivih boleznih. V primeru širjenja virusa se bomo na podlagi izkušnje šolskega leta, ki se izteka, organizirali v okviru direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo dežurstvo, ki bo na voljo ravnateljem za ažurno pomoč.«

Informacij si želijo prej

Ravnatelji so v preteklih dveh letih največkrat opozorili prav na to, da informacij niso dobili pravočasno. »Sama sem že klicala na ministrstvo glede novega šolskega leta, počakati moramo do razdvojitve ministrstva. Vsekakor pričakujemo informacije čim prej, ker se bo treba tudi pripraviti prej kot prejšnja leta,« je dejala predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj.

Nekatere osnovne šole so ohranile sistem, da starši v šolo ne smejo vstopati in so že napovedale, da bo tako tudi ostalo. Predsednik zveze osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan je dejal, da se o tem, katere ukrepe bodo ohranili, ravnatelji organizirano še niso pogovarjali, in dodal: »Dobro je, da smo se navadili na higieno kašlja in higieno rok ter da smo se spomnili na pomembnost prezračevanja. Hkrati smo se navadili delati na daljavo. To ne pomeni, da bomo to tudi izvajali, a vemo, da lahko kaj naredimo tudi malo drugače. Je pa tu veliko odvisno od volje učiteljev.«

Ravnatelj Gimnazije Celje - Center Gregor Deleja je dejal, da so zaradi covida-19 veliko stvari končno digitalizirali: »Šole smo, denimo, same razvile digitaliziran vpis, kar bo gotovo ostalo. Ugotovili smo, da več stvari lahko opravimo prek videokonferenc. Tudi kakšne obšolske dejavnosti za tiste, ki niso iz Celja in so vezani na prevoze v druge kraje. Tako lažje organiziramo tudi dopolnilni pouk, uporabljamo različne aplikacije za hibridne oblike dela …«