Hit posluje stabilno, vendar načrtuje prestrukturiranje

Zakaj v Hitu napovedujejo nove pogodbe? Kako posluje največja igraniška družba pri nas? Kaj se dogaja na igralniškem trgu? Kaj pričakuje uprava od zaposlenih? Kakšna nova delovna mesta ponujajo krupjejem? Kako zaposleni in sindikati gledajo na trenutne razmere v družbi in kakšen je njihov odziv?

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

»Poslovanje je zdaj stabilno in dobro, pomoči države ne potrebujemo več,« pravi Tomaž Repinc, predsednik uprave Hita. Po njegovih besedah poslujejo v polnem obsegu, med epidemijo se tudi niso dodatno zadolžili. Kljub temu, trdi, se morajo bolj prilagoditi razmeram na igralniškem trgu, pri tem pa misli zlasti na večjo učinkovitost in fleksibilnost zaposlenih. V sindikatu Igralniških delavcev Slovenije (SIDS) nasprotujejo napovedanim novim pogodbam o delu.

V Hitu napovedujejo kadrovsko prestrukturiranje. Poslovanje želijo prilagoditi povpraševanju in večjemu obsegu dela ob koncu tedna. V sindikatu nasprotujejo slabšanju pogojev za zaposlene.

V novogoriškem Hitu so zaposlenim in sindikatom predstavili namero o kadrovskem prestrukturiranju. »Trendi iz zadnjih letih kažejo, da se glavnina povpraševanja in igralniške realizacije ustvarja ob koncih tedna, zato je povsem logično, da je takrat treba opraviti največ dela,« pojasnjuje Repinc. Po zagonu poslovanja, ki je sledilo dvema valoma prisilnega zaprtja dela gospodarstva – zaradi zajezitve okužb novega koronavirusa –, jim je na račun subvencioniranih skrajšanih delovnikov temu uspelo slediti. »Zdaj je treba tak poslovni model še formalizirati,« meni.

Uprava za dialog z zaposlenimi

Po oceni Hitove uprave to zahteva sklenitev novih pogodb za nekatera delovna mesta, pri čemer se zavedajo, da je ključno ohraniti korekten dialog z zaposlenimi. »Gre za prilagajanja zaposlenih, da se več dela opravi ob koncu tedna, delno pa tudi, da se s prerazporeditvami na druga delovna mesta, kot sta blagajnik ali receptor, razbremeni segment s preveč zaposlenimi, na primer krupjejev,« navede Repinc.

Po zadnjih pogajanjih z upravo v sindikatu pričakujejo, da bodo zaposleni ohranili vse svoje pravice in status. Foto Aleš Černivec

V Hitu imajo 1588 zaposlenih, njihovo zmanjšanje v primerjavi z letom 2019 – ko jih je bilo po podatkih za marec 1775 – je posledica izteka pogodb o zaposlitvi, ki jih niso podaljšali, in upokojitev. Lani so poslovali sedem mesecev in prejeli 13,5 milijona evrov državne pomoči, letos pa 17 milijonov evrov, kar je bilo namenjeno vračilu fiksnih stroškov in nadomestilom za plače zaposlenih. Repinc je pomoč označil za hitro in pravočasno. Začasno zaustavitev poslovanja pa so izkoristili za pospešeno digitalizacijo in avtomatizacijo ter posodobitve prostorov – v kar so v zadnjih dveh letih vložili 2,5 milijona evrov.

Sindikat nasprotuje vsiljevanju novih pogodb

V igralniškem sindikatu SIDS nameram uprave nasprotujejo. V dokumentu, ki so ga prejeli na začetku posvetovanj o programu presežnih delavcev, jih je zmotilo, da sta med predlogi bistvena sprememba urnika poslovanja in ukinitev igre poker. Uprava je po njihovih navedbah predvidela odpovedi 250 pogodb o zaposlitvi, ki naj bi jih nadomestili z novimi. »Menimo, da so ti podatki pripravljeni le za ustvarjanje pritiska nad zaposlenimi, da bi uprava dosegla to, kar že več let poskuša. To pa je obiti sklenjen sporazum o delovnem času,« izpostavljajo. Pred epidemijo je, kot opozarjajo, velik del poslovanja temeljil na študentih in samostojnih podjetnikih, ki pa jih zdaj ni več.

V sindikatu so se obregnili tudi ob druge varčevalne ukrepe, ki jih izvaja uprava – denimo ukinitev strežbe ob igralnih mestih –, zaradi česar naj bi bilo med gosti veliko negodovanja. Osebje pa je zaradi nezadovoljstva prikrajšano za napitnino, ki je zanje pomemben del prejemkov. »Potrebe po zaposlenih se čutijo vsak dan, ob tem jih imamo 200 na delnem čakanju. To seveda le z namenom, da se prikaže presežke,« so prepričani. Po zadnjih pogajanjih z upravo v sindikatu pričakujejo, da bodo zaposleni ohranili vse svoje pravice in status, hkrati pa, da bi jim vodstvo pomagalo s stimulativnimi predlogi, ki bi jih prepričali, da bi sprejeli nove delovne pogoje.