Zaostreni pogoji za vstop v državo in odprte terase v dveh regijah

Novi režimi na mejah

Terase za en teden znova odprte v dveh regijah

Včeraj so potrdili 1019 novih okužb, sedemdnevno povprečje je povsod slabše, še najslabše pa je v obalno-kraški regiji, je povedala tiskovna predstavnica vlade. Obalno-kraška regija še naprej ostaja rdeče obarvana. Danes objavljeni podatki kažejo, da se je sedemdnevno povprečno število potrjenih okužb v tej regiji še nekoliko povečalo – danes jih je bilo 75, včeraj 71, je pojasnila. Vlada je glede na podatke odločila, da večina države ostane v oranžni fazi, le posavska in jugovzhodna sta v rumeni fazi.Vlada je podaljšala omejitve zbiranja in gibanja, ni pa še odločila, kako bo po novem z režimom na mejah. Minister za notranje zadeveje poudaril, da vlado skrbi vnos novih različic, zato bodo s ponedeljkom zaostrili pogoje za vstop v državo.Vlada tako uvaja kontrolne točke na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. 24 ur na dan je prehod možen na naslednjih kontrolnih točkah:Italija: Vrtojba, Fernetiči in Škofije;Avstrija: Karavanke, Ljubelj, Šentilj, Gornja Radgona;Madžarska: Dolga vas in Pince.Če ob prehodu meje nimate negativnega testa, niste bili cepljeni ali niste preboleli covida, boste napoteni v karanteno, je poudaril Hojs. Po novem jo bo možno zaključiti šele po petem dnevu, če bo test negativen. Dodatno so uvedli testiranje pri tistih, ki dnevno prehajajo meje, testirati se bodo morali enkrat na teden, je povedal.Gospodarski ministerje na facebooku zapisal, da bodo s ponedeljkom v posavski in jugovzhodni regiji gostinski lokali lahko odprli terase in vrtove. »Vendar je treba poudariti, da ta sprostitev prinaša izjemno odgovornost,« je dodal. Če bodo namreč po sprostitvi ukrepov v omenjenih dveh regijah okužbe narasle, bo ponujanje gostinskih storitev na terasah prepovedano za rumeno fazo, je nadaljeval.Šlo bo za tedensko testno obdobje, ki bo veljalo kot pokazatelj, ali se lahko tak model sproščanja varno izvaja tudi drugod po Sloveniji, kjer je epidemiološka slika ugodna, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo»Če se tako sproščanje ukrepov v jugovzhodni Sloveniji in posavski regiji po enotedenskem obdobju izkaže v obliki poslabšanja epidemiološke slike v državi ali če bodo inšpektorji na terenu opažali kršitve, bomo primorani dejavnosti znova omejiti,« je opozoril.»Na ministrstvu se že ves čas borimo za čimprejšnje odpiranje vseh dejavnosti. Zdaj lahko s svojo odgovornostjo dokažemo, da smo zmožni delati in se družiti varno in odgovorno, brez dodatnih zaostrovanj ukrepov v prihodnje. Odgovornost je zdaj na vseh nas,« je poudaril. »Prosim vse državljanke in državljan, da ravnajo odgovorno in striktno spoštujejo vse higienske preventivne ukrepe z namenom, da maksimalno zmanjšamo možnosti za prenos okužb in tako ustvarimo pogoje za dodatno sproščanje ukrepov ob tako lepih sončnih dnevih,« je pozval.Gostinci bodo lahko sicer na terasah stregli med 6. in 19. uro, gostje pa bodo morali zapustiti terase in vrtove lokalov najpozneje do 19.30. Zaposleni in gostje bodo morali ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi. Zaposleni v gostinskih lokalih se bodo morali enkrat na teden testirati na okužbo z novim koronavirusom.Strežba bo dovoljena izključno za mizami. Razdalja med osebami bo morala biti najmanj 1,5 metra, med robovi miz bodo morali gostinci zagotoviti tri metre razdalje. Za eno mizo bodo lahko sedele največ štiri osebe. Glede na velikost terase ali vrta bo določeno maksimalno dovoljeno število gostov.Nujno je razkuževanje rok ter miz pred menjavo gostov za mizo ter odstranitev ali prilagoditev predmetov v skupni uporabi, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov. Vstop v gostinski lokal bo dovoljen le v primeru uporabe toaletnih prostorov. V prostoru morajo gostje nositi zaščitno masko.