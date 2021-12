Hojs je utelešenje vsega, kar je narobe s to vlado

Na podlagi očitkov, nanizanih v že drugi interpelaciji, ki je doletela ministra Aleša Hojsa, in utemeljenih razlogov ter ob upoštevanju dejstva, da je minister že nepreklicno odstopil s funkcije ministra za notranje zadeve, prvopodpisani pod interpelacijo, vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec poslancem predlaga, da ministra odrešijo agonije in ga razrešijo s funkcije ministra za notranje zadeve.

»Minister Hojs dosledno dokazuje, da je pri svojem delovanju mali Janša in en od ministrov, ki je najbolj pripravljen iti čez vse, da SDS doseže svoje cilje. Sejanje razdora v družbi, vplivanje na policijo in prirejanje zakonodaje za lažje kadrovanje ter zaničljiv odnos do vseh kritikov oblasti, so razlogi, da ne bi smel biti minister,« je prepričan Vatovec.

Aleš Hojs je po njegovih besedah utelešenje vsega, kar je narobe s trenutno vlado. »Vlada Janeza Janše vlada na silo in s silo, to je eden razlogov, da ima vlada tako nizko zaupanje, da vlada v državi takšna zmeda in da si želi velika večina državljanov predčasnih volitev in zamenjavo oblasti,« je dodal Vatovec v obrazložitvi interpelacije.

Minister Hojs ustvarja izredne razmere v državi, ki se rezultirajo tudi prek vladanja z odloki. Tudi ministrstvo, ki ga vodi, je v času epidemije pripravilo vrsto odlokov, ki so omejevali človekove pravice in padli na ustavnem sodišču, na primer odlok o omejevanju gibanja.

»Zakaj Janševa vlada vlada z odloki? Odgovor je enostaven. Ker bi v državnem zboru težko dobila potrebno večino za podporo

Matej Tašner Vatovec FOTO: Leon Vidic

svojim zakonskim predlogom. Vladanje z odloki je v nasprotju z demokracijo. Pod ministrom Hojsom so protesti pri nas postali nezakoniti in prepovedani... Verjetno doslej še noben minister za notranje zadeve ni uspel poenotiti dveh policijskih sindikatov ter poenotil zaposlene v policiji proti njenemu vodstvu. še nikoli ni bilo toliko nezakonitih kadrovanj, popravljanja zakonodaje, da je lahko generalni direktor policije na primer zamenjal vse šefe policije v državi... Sami policisti pravijo, da tako slabega stanja v službu še nikoli ni bilo," je med drugim naštel Vatovec ter ocenil, da je Hojs eden ministrov z najbolj "žveplenim jezikom". Nizek nivo komunikacije sicer ni temelji problem ministra Hojsa, a kaže s kakšno mero samozavesti deluje ta vlada.

Med protesti se je novembra lani minister na ulici pojavil močno zastražen FOTO: Matej Družnik

Zdržati moramo še štiri mesece do volitev, v tem času pa preprečiti čim več škode, ki bi jo lahko državi še naredila ta vlada, je še povedal vodja poslanske skupine Levice.

Takoj napad na Goloba

Aleš Hojs se je v začetku zagovora zahvalil Vatovcu za korektnost ob predstavitvi očitkov interpelacije, saj ga nihče ni ozmerjal s fašistom in izganjal iz države. Takoj pa se je obregnil ob Roberta Goloba, nekdanjega prvega moža trgovca z električno energijo Gen-I. »Iz države me trenutno izganja samo nekdo, ki je bil politično nastavljen na vrh nekega državnega podjetja in prejemal po okoli 18.000 evrov neto plače na mesec,« je poudaril uvodoma minister.

Prav je, da javnost ve, kaj je ta vlada delala z odloki, je ocenil in spomnil, da je s tem začela pravzaprav vlada Marjana Šarca, ki je dva odloka sprejela prva. Še več, podpisal da ju je zgolj minister za zdravje.»Naša vlada pa se je odločila, da bo ukrepanje spravila na višji nivo in se je odločila, da se bo odloke sprejemalo na ravni vlade. Ali je to zakonito, je povedalo ustavno sodišče. Povedalo je, da je treba nekatere stvari opraviti z zakonom in ko boste v državnem zboru zmogli toliko modrosti, da boste zakon podprli, bo tako,« je opozoril in poslancem pokazal, v katerih državah so se vlade v času epidemije odločale za odloke.

Hojs v parlamentu Foto Posnetek Zaslona Delo

Hojsu, da mu ni žal niti za en odlok, ki ga je sam predlagal. Vlada se je po njegovih besedah odločila, da je pomembnejša vsebina, kot formalnost. Tudi ustavno sodišče jih ni razveljavilo zaradi vsebine, je opozoril ter ocenil, da je vlada tako rešila na stotine življenj.

Za odlok glede omejevanja gibanja med občinami ustavno sodišče ni ugotovilo, da je v neskladju z ustavo; za tako oster ukrep pa da so se odločili v času, ko ni bilo cepiv, in je bil nujen ukrep omejevanje druženja in zbiranja, k čemur lahko prispeva omejitev gibanja.

Ustavno sodišče je zahtevalo od državnega zbora naj sprejme ustrezen zakon o nalezljivih boleznih, je med drugim povedal v zagovoru na očitke iz interpelacije, vlada ga je zato tudi predlogala, a žal se je v državnem zboru 43 poslancev opozicije, ki so se podpisali tudi pod interpelacijo, odločilo, da ga ne sprejmejo.

Hojs se je ob tem obregnil tudi ob ustavno sodišče, ko se je vprašal, ali se je morda ustavno sodišče odločilo, da bo s svojimi odločitvami pomagalo pri ponenotenju Koalicije ustavnega loka.»Ustavno sodišče se je pokazalo kot izredno pronicljiv epidemiolog. Zakon o nalezljivih boleznih bi lahko sprejelo namreč kar samo, ko je to storilo v primeru ene od slovenskih občin,« je ocenil Aleš Hojs.