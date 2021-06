Hojs zanika, da Slovenija Hrvaški drži figo v žepu

Poleg Hrvaške v čakalnici še Romunija in Bolgarija

Nekateri hrvaški mediji pišejo, da Slovenija vstop Hrvaške v schengen podpira s figo v žepu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Notranji ministerje odločno zanikal poročanje nekaterih hrvaških medijev, da Slovenija vstop Hrvaške v schengen podpira s figo v žepu. Je pa vprašanje, ali bo soglasje o širitvi schengna mogoče doseči, zato tudi ni jasno, ali bo slovensko predsedstvo to vprašanje uvrstilo na dnevni red notranjih ministrov EU, je pojasnil.Hojs se je danes udeležil zasedanja notranjih ministrov EU v Luksemburgu. Ti so med drugim prvič izmenjali mnenja o novi strategiji za schengen, ki jo je nedavno razgrnila Evropska komisija. Pojasnil je, da bo slovensko predsedstvo to temo uvrstilo tudi na dnevni red neformalnega zasedanja v juliju.Čaka se sicer še na predloge v povezavi s schengenskim zakonikom, ki se pričakujejo jeseni. Intenzivna razprava o reformi schengna se tako pričakuje med francoskim predsedstvom v prvi polovici prihodnjega leta.V strategiji za schengen je Hojs izpostavil dve točki, ki sta vredni podpore in gresta v pravo smer: strožji nadzor zunanje meje in natančnejši evalvacijski sistem. Je pa treba po njegovih besedah za celovito oceno še počakati na predloge glede schengenskega zakonika.V povezavi s širitvijo schengna - na vstop vanj čakajo Romunija, Bolgarija in Hrvaška - je Hojs dejal, da je to »verjetno precej nemogoča zadeva«, a da se »lahko še marsikaj spremeni«. Ob tem je povedal, da je v Uniji več zadržkov glede Romunije in Bolgarije kot glede Hrvaške.Slovenija po Hojsovih besedah »absolutno podpira vstop Hrvaške v schengen«, tudi v svežnju z Romunijo in Bolgarijo. Vprašanje pa je, ali bo mogoče doseči soglasje glede nove širitve schengna, je dejal.Slovenija po njegovih navedbah nima nikakršnih zadržkov glede umestitve tega vprašanja na dnevni red zasedanja notranjih ministrov EU med svojim predsedovanjem.»Je pa treba prisluhniti tudi Hrvaški. Se mi zdi, da si Hrvaška ne bo želela uvrstitve na dnevni red, če ne bo soglasja. Če uvrstiš na dnevni red, potem pa ni podpore, je še večja blamaža, kot če ne daš na dnevni red,« je pojasnil minister.Slovenija pa vstop Hrvaške v schengen podpira in nikakor ni res, da s figo v žepu, kot pišejo nekateri hrvaški časopisi, je še poudaril Hojs. »Če Hrvaška pristane, da damo na dnevni red in je pripravljena na to, da to ni sprejeto, smo pripravljeni dati na dnevni red,« je sklenil.