Ali Žerdin in Marcel Štefančič o Johnu F. Kennedyju

Marcel Štefančič, jr., publicist, filmski kritik, urednik in TV voditelj, je v 35 letih objavil sto knjig. Najbrž kakšno več. O Johnu F. Kennedyju ni objavil nobene. In vendar se zdi, da je Kennedy glavna os njegovega publicističnega opusa. Film? Tu je Oliver Stone in njegov monumentalni JFK. Teorije zarote? Največ jih je o Kennedyju. Dinastija? Seveda – Kennedyji so Dinastija z veliko začetnico. TV? Kennedy je bil prvi TV predsednik. Trump? V primerjavi s Kennedyju so Trumpi karikatura blagovne znamke. Kapitalizem? Kennedy, sin enega najbogatejših Američanov svojega časa, je markiral pot novega kapitalizma. Predsedniške volitve? Od leta 1960, ko je kandidiral JFK, so volitve spektakel, katerega izid je odvisen od vloženega kapitala. Jedrska vojna? V Kennedyjevem času je bil svet najbližje jedrski apokalipsi.

John. F. Kennedy je bil umorjen 22. novembra 1963, natanko pred šestdesetimi leti.

Štefančič 35 let piše o Kennedyju. V Cankarjevem domu je Štefančič v spremljevalnem programu razstave Zgodovinski spomin, tretja dimenzija časopisa zdiktiral vsebino knjige, ki je ni napisal.

Pogovor, ki se je pred dnevi odvijal v Klubu Cankarjevega doma, v je posnel in za objavo pripravil Luka Maček.