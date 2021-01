Hotelir Marjan Krajnc poravnal kupnino za Medijske

Tokrat je dokončno: Medijske toplice februarja preidejo v last in posest družbe Hotel in turizem Rogaška v lasti štajerskega podjetnika Marjana Krajnca. Družba je namreč v roku, včeraj, 21. januarja, poravnala celotno kupnino v višini 400.000 evrov za hotelsko-bazenski kompleks na Izlakah.



Kupec ima vse atribute in resurse, da iz Medijskih končno napravi uspešno zgodbo in bodo turistično ponudbo v Zasavju zaokroži s Pohorjem ter Rogaško Slatino, je za Delo dejal stečajni upravitelj družbe Hotel Medijske toplice Igor Bončina.



Kot smo že poročali, ima mariborski hotelir Marjan Krajnc v lasti tudi Grand hotel Donat v Rogaški Slatini in Aparthotel ter Bellevue na Pohorju. Od vlaganj v Medijske si precej obetajo tudi v Zagorju. Če lahko kdo to zgodbo srečno zaključi, pravi zagorski župan Matjaž Švagan, je to gotovo družba Hotel in turizem Rogaška, ki naj bi Zagorjanom že predstavila svoje načrte z Medijskimi. Ti do nadaljnjega sicer ostajajo skrivnost.



Bončina bo v naslednjih osmih dneh sodišču posredoval predlog za razdelitev posebne stečajne mase, iz katere bo poplačan ločitveni upnik, to je ljubljanska družba Alos. Od sodišča nato Bončina v kratkem pričakuje sklep, s katerim bo nepremičnino predalo novemu lastniku.



Bončina bo v naslednjih 60 dneh stečajni postopek za Hotel Medijske toplice zaključil.

