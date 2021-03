Hrastničani vse bliže novemu domu starejših

Idejna zasnova bodočega doma, kjer bo prostora za 150 oskrbovancev, razporejenih v enajstih gospodinjskih skupinah z eno- in dvoposteljnimi sobami. FOTO: Arhiv občine Hrastnik



Prioritete so jasne



Zgodovinski podpis

Obljube o novem domu za starejše Hrastničane so vse bolj oprijemljive. Danes so minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, župan Hrastnikain direktor Doma starejših Hrastnikv Hrastniku podpisali pismo o nameri oziroma tako imenovani sporazum za skupni interes zgraditve infrastrukture za namestitvene zmogljivosti za institucionalno varstvo starejših na območju občine Hrastnik.Prejšnji teden so Hrastničani zbrali dobrih 3160 podpisov podpore novemu domu, poenotila se je tudi politika. Lansko poletje, ko je dom postal eden od večjih žarišč covida-19 v državi, sta se o razmerah, v kakršnih bivajo oskrbovanci in delajo zaposleni, prepričala tudi tedanji minister za zdravjein že omenjeni minister Cigler Kralj. Strinjala sta se, da je dom z letnico 1982, ki je bil sprva grajen za dijake, dom za starostnike pa je postal v letu 1994, dotrajan.Hrastniški dom bo eden iz peterice domov, ki jih bo država zgradila v prihodnjih letih in zanje iz proračuna namenila 30 milijonov evrov. Hrastničani že imajo lokacijo zanj: gradili ga bodo na Leši, kjer so zemljišče odkupili od Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Po načrtih bo imel nadomestni objekt prostora za 150 oskrbovancev, ki bodo razporejeni v enajstih gospodinjskih skupinah z eno- in dvoposteljnimi sobami. Te skupine bodo razporejene po štirih povezanih stavbnih enotah, kjer bo vsaka etaža obsegala eno gospodinjsko skupino, navajajo na občini, ki že ima tudi pripravljen občinski podrobni prostorski načrt, s katerim bodo pripravili podlage za gradnjo nadomestnega doma. Sledi priprava projektne dokumentacije za gradnjo, predvidoma v letu 2022 pa naj bi investicija stekla.»Ni naključje, da prvo izmed pisem o nameri za gradnjo domov starejših z državnimi investicijami podpisujemo ravno v Hrastniku. Hrastnik je med epidemijo preživel težke čase in prav med epidemijo se je toliko bolj pokazalo, da je stavba trenutnega doma neprimerna,« je ob podpisu dejal minister Cigler Kralj. Po njegovih besedah so si na ministrstvu postavili jasne prioritete in med te na najvišje mesto postavili oskrbo starejših. »Danes s podpisi na tem dokumentu potrjujemo in se zavezujemo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da čim prej pomagamo Hrastniku in da čim prej zagotovimo boljši standard oskrbe starejših,« je dodal Cigler Kralj in se ob tem za partnerstvo zahvalil tudi županu, direktorju doma in poslancu Desusa»Podpis namere za gradnjo doma starejših občanov na Leši je izjemno pomemben dogodek za zgodovino našega kraja, kot tudi Slovenije. Zaslužnih za ta korak je ogromno, v prvi vrsti se ob tej priložnosti zahvaljujem pristojnemu ministru, ki daje pomembno sporočilo, da je skrb za starejše izjemnega pomena in da je po številnih ministrih in ministricah za delo v preteklih dvajsetih letih, minister Cigler Kralj najbolj konkreten v svojih prizadevanjih,« je dejal župan Marko Funkl.Da gre za zgodovinski trenutek meni tudi direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar. »Končno bomo v Hrastniku, v neki časovnici, ki je bila nakazana, dobili namensko grajen dom, ki bo izpolnjeval vse potrebne pogoje, sploh pa pogoje, ki si jih ljudje pri vsakodnevnem življenju v domu zaslužijo, ter da bodo zaposleni lažje opravljali svoje delo. V novem domu bodo le eno- in dvoposteljne sobe z lastnimi kopalnicami, zunanje površine bodo oskrbovancem omogočale sprehod in posedanje na soncu, za svojce bodo narejena parkirišča … Verjamem, da bo nov dom ponudil osnovo – zadovoljno življenje.«