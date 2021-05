Hrvaška bo s 1. junijem pripravljena na digitalna zelena potrdila

Točnost podatkov bodo preverjali na podlagi QR-kod, ki bodo na digitalnih zelenih potrdilih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Hrvaški notranji ministerje danes sporočil, da bo Hrvaška s 1. junijem pripravljena izdajati digitalna zelena potrdila zaradi lažjega potovanja čez mejo. Vstop na Hrvaško bo znova možno napovedati na spletni strani entercroatia.mup.hr, da bi tako lahko pospešili nadzor in pretok potnikov čez mejne prehode.Božinović je pojasnil, da je Hrvaška vključena v pilotni projekt EU za izdelavo digitalnih zelenih potrdil ter da bo pripravljena na njihovo izdajanje s 1. junijem. Ocenil je, da bo potrdila na ravni EU možno pričakovati v prvi polovici junija.Digitalna zelena potrdila bodo izdajali na podlagi podatkov o osebah, ki so prebolele covid-19 v zadnjih 180 dneh, ki so se testirale na novi koronavirus z enim izmed priznanih testov v EU v zadnjih 48 urah, kot tudi tistih, ki so cepljeni, je napovedal Božinović na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite.Pojasnil je, da bodo v državo lahko vstopili potniki, ki so se cepili z dvema odmerkoma cepiva proti covidu-19 najmanj 14 dni pred prihodom, kot tudi tisti, ki so cepljeni enkrat, a so covid preboleli.Točnost podatkov bodo preverjali na podlagi QR-kod, ki bodo na digitalnih zelenih potrdilih. Zato so na hrvaške mejne prehode že poslali 250 čitalnikov QR-kod, dodatnih 55 naprav pa bodo imeli v rezervi, je dodal.Napovedal je, da bodo potniki, ki prihajajo na Hrvaško iz drugih držav, tudi letos lahko napovedali svoj obisk na spletni strani za epidemiološko prijavo potnikov entercroatia.mup.hr.Spletno stran bodo letos uredili tako, da bo možno pripeti tudi digitalno zeleno potrdilo, ki ga bodo izdajali tudi v PDF-obliki. Na ta način bodo poskusili pospešiti postopke na mejnih prehodih in zmanjšati gnečo, je še povedal Božinović.Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)je danes dejal, da so doslej v državi uporabili več kot milijon odmerkov cepiva. Kot je poudaril, so v četrtek porabili 46.520 odmerkov cepiva, s čemer so se približali doslej največjemu številu cepljenih oseb v enem dnevu, kar se je zgodilo 29. aprila, ko so cepili 46.887 ljudi. Do četrtka zvečer so porabili 1.025.701 odmerkov cepiv. Z dvema odmerkoma so cepili 228.792 ljudi. Za 2675 ljudi ni znano, koliko odmerkov so prejeli, so še objavili.Capak je tudi dejal, da so v zadnjih 24 urah ob 7682 opravljenih testih potrdili 1435 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je še 33 covidnih bolnikov. Omenil je, da je bilo v prvih petih dneh tega tedna za 23,5 odstotka manj na novo okuženih kot v istem obdobju prejšnji teden. Kot je dodal, znaša 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev 578,5, smrtnost na milijon prebivalcev pa 1812,4.Danes imajo 11.265 aktivnih primerov okužb. V bolnišnicah se zdravi 2079 covidnih bolnikov, med njimi jih 242 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. Doslej so potrdili 342.487 primerov okužb z novim koronavirusom. S covidom-19 je doslej umrlo 7388 ljudi.